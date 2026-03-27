Se levantó el paro minero en el Bajo Cauca tras acuerdo con el Gobierno, luego de dos semanas de bloqueos

En la noche de este viernes 27 de marzo, el Gobierno nacional y el comité minero alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, una protesta que se extendió durante dos semanas y que generó alteraciones del orden público en varias poblaciones de la región.

Habilitan la vía hacia la Costa Atlántica, a la altura de Zaragoza, Antioquia, que estaba bloqueada por el paro minero

El paro había derivado en bloqueos, saqueos, ataques a la fuerza pública e incendios en distintos puntos del Bajo Cauca, lo que motivó la instalación de mesas de diálogo entre las autoridades y representantes del sector minero. Tras varias jornadas de negociación, las partes anunciaron consensos que ponen fin a la movilización.

Durante el anuncio, voceros del comité minero confirmaron que se lograron acuerdos relacionados con la actividad extractiva y la organización del sector en la región. “Hoy queremos enviarle un mensaje a toda la comunidad del Bajo Cauca Sur de Córdoba y Valdivia. Hoy, después de una larga jornada, llegamos a unos acuerdos”.

En su intervención, también se refirieron a algunos de los puntos pactados: “Quiero compartir con ustedes parte de los acuerdos alcanzados. Tenemos bloques para la explotación minera en zonas de reserva de potencial minero. Tenemos un distrito minero al cual vamos a trabajar para consolidarlo de la mejor manera. Adicionalmente, tenemos otros acuerdos, los cuales serán compartidos en cada uno de los territorios”.

El pronunciamiento incluyó agradecimientos a las entidades que participaron en la mesa de negociación, entre ellas el Ministerio Público, autoridades locales y organismos de seguridad.

“Primero, agradecerles a los compañeros y compañeras de la mesa que representan al sector de los mineros y mineras. Al Ministerio Público, representado en la Procuraduría, Defensoría y la Personería. A los señores alcaldes y alcaldesas (...) A nuestra Policía Nacional (...) y a todos los compañeros y compañeras del Gobierno Nacional”, señalaron.

Los delegados resaltaron el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto y diferenciaron la protesta social de los hechos de violencia registrados durante el paro.

“Hoy acabamos de dar una lección nuevamente al país. La concertación y el diálogo son la única forma de salir de los problemas y de las diferencias. La protesta social en sí no es negativa. Las personas que protestan no son delincuentes. Se presentaron algunos hechos que desbordan la protesta social y son distintos de las personas que están acá”, dijo el representante de los mineros.

Así mismo, indicaron que los acuerdos incluyen compromisos relacionados con la protección ambiental y las condiciones laborales del sector. “Hemos llegado a un sano acuerdo donde se protege también el ecosistema, los cuerpos de agua, pero también el derecho de los y las trabajadoras mineros y mineras”.

En el mensaje también se hizo referencia a las dificultades del proceso de negociación. “Hay que reconocer también que los diálogos no siempre son fáciles. Pero cuando uno está pensando o tiene como objetivo un bien superior (...) lo logramos”.