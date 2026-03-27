Antioquia

Se levantó el paro minero en el Bajo Cauca tras acuerdo con el Gobierno, luego de dos semanas de bloqueos

Las partes anunciaron consensos tras una jornada de diálogo.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de marzo de 2026, 9:46 p. m.
Paro minero en el Bajo Cauca.
Paro minero en el Bajo Cauca. Foto: Redes sociales.

En la noche de este viernes 27 de marzo, el Gobierno nacional y el comité minero alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, una protesta que se extendió durante dos semanas y que generó alteraciones del orden público en varias poblaciones de la región.

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El paro había derivado en bloqueos, saqueos, ataques a la fuerza pública e incendios en distintos puntos del Bajo Cauca, lo que motivó la instalación de mesas de diálogo entre las autoridades y representantes del sector minero. Tras varias jornadas de negociación, las partes anunciaron consensos que ponen fin a la movilización.

Durante el anuncio, voceros del comité minero confirmaron que se lograron acuerdos relacionados con la actividad extractiva y la organización del sector en la región. “Hoy queremos enviarle un mensaje a toda la comunidad del Bajo Cauca Sur de Córdoba y Valdivia. Hoy, después de una larga jornada, llegamos a unos acuerdos”.

En su intervención, también se refirieron a algunos de los puntos pactados: “Quiero compartir con ustedes parte de los acuerdos alcanzados. Tenemos bloques para la explotación minera en zonas de reserva de potencial minero. Tenemos un distrito minero al cual vamos a trabajar para consolidarlo de la mejor manera. Adicionalmente, tenemos otros acuerdos, los cuales serán compartidos en cada uno de los territorios”.

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El pronunciamiento incluyó agradecimientos a las entidades que participaron en la mesa de negociación, entre ellas el Ministerio Público, autoridades locales y organismos de seguridad.

“Primero, agradecerles a los compañeros y compañeras de la mesa que representan al sector de los mineros y mineras. Al Ministerio Público, representado en la Procuraduría, Defensoría y la Personería. A los señores alcaldes y alcaldesas (...) A nuestra Policía Nacional (...) y a todos los compañeros y compañeras del Gobierno Nacional”, señalaron.

Los delegados resaltaron el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto y diferenciaron la protesta social de los hechos de violencia registrados durante el paro.

“Hoy acabamos de dar una lección nuevamente al país. La concertación y el diálogo son la única forma de salir de los problemas y de las diferencias. La protesta social en sí no es negativa. Las personas que protestan no son delincuentes. Se presentaron algunos hechos que desbordan la protesta social y son distintos de las personas que están acá”, dijo el representante de los mineros.

Así mismo, indicaron que los acuerdos incluyen compromisos relacionados con la protección ambiental y las condiciones laborales del sector. “Hemos llegado a un sano acuerdo donde se protege también el ecosistema, los cuerpos de agua, pero también el derecho de los y las trabajadoras mineros y mineras”.

En el mensaje también se hizo referencia a las dificultades del proceso de negociación. “Hay que reconocer también que los diálogos no siempre son fáciles. Pero cuando uno está pensando o tiene como objetivo un bien superior (...) lo logramos”.