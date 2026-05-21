Se conocen posibles causas de muerte de Yulixa Toloza: habló director de Medicina Legal

Tras la captura de los presuntos responsables de acabar con la vida de Yulixa Toloza y desaparecer su cuerpo por varios días, los esfuerzos ahora se centran en esclarecer cómo ocurrió todo y llevar a los involucrados ante la justicia.

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Uno de los datos más importantes será establecer cuál fue la causa de muerte de la mujer de 52 años, pues no se sabe si de la supuesta clínica salió con vida o para ese momento ya no tenía signos vitales.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, habló con Caracol Radio acerca de este tema y explicó que por el momento se manejan tres posibilidades, aunque están a la espera de los resultados que arrojen los exámenes que se le realicen al cadáver.

El funcionario precisó que ya el patólogo forense y el resto del equipo están analizando el cuerpo; fue entonces cuando se refirió a las posibles causas. “Puede tener en cuenta tres aspectos en el abordaje”, dijo.

Hasta este miércoles las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo que corresponde a la mujer de 52 años. Foto: Screenshot 'x'

“Primero, que el deceso de Yulixa pueda ser por un evento anémico, o pueda ser por el uso de un anestésico, o por una embolia grasa pulmonar o una trombólisis que se haya producido durante el procedimiento que le hicieron en el sitio”, agregó.

Cortés no confirmó si el cadáver de Toloza tenía alguna herida o un hematoma, pues está a la espera de que se avance con la autopsia y los respectivos análisis que confirmen los detalles con exactitud.

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Asimismo, señaló que todavía tampoco se conoce cuál fue el momento exacto en el que la víctima quedó sin signos vitales; pudo ser que se haya muerto en el supuesto centro estético o después.

“Existen todas las posibilidades; eso lo va a determinar precisamente el patólogo cuando haga el informe de necropsia. Ayer lo que se hizo fue entregar un informe preliminar a la fiscal que lleva el caso y en este momento lo que se va a hacer es una profundización en el caso para determinar la causa de muerte y la manera”, indicó.

Por lo pronto, se está a la espera de las conclusiones que arrojen los exámenes que se le practiquen al cuerpo, mientras que, al tiempo, la Fiscalía avanza en la judicialización de los presuntos involucrados y en el proceso para traer a las otras dos personas que fueron detenidas en Venezuela.