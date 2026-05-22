Policía responde a polémica por “hombres afropolicía”

La Policía Nacional le salió al paso a una polémica en las redes sociales por una información que terminó siendo falsa sobre un supuesto “proyecto de transformación institucional a la estética de los hombres afropolicía”.

En tal sentido, desde la Policía dejaron claro que no es cierto que desde esa institución se esté impulsando el proyecto mencionado anteriormente.

“En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y, por ende, el ejercicio de la profesión policial, e invita a la ciudadanía a #RomperLaCadenaDeLaDesinformación y a consultar los canales oficiales”, indicaron puntualmente desde la Policía Nacional.

A continuación, imagen de la información falsa que salió a desmentir la Policía:

La información que desmintió la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional