Confidenciales

Víctor Golu busca una ley para regularizar a los mototaxistas: “No podemos criminalizar a quien busca el sustento”

El candidato al Senado del Frente Amplio también reclama que las entidades del Estado tengan más presencia en los territorios.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:09 p. m.
Víctor Golu es candidato al Senado del Frente Amplio.
Víctor Golu es candidato al Senado del Frente Amplio. Foto: Cortesía / API

​El candidato al Senado, Víctor Golu,​ sostuvo que “la seguridad de una nación no se mide por las bajas en combate, sino por el número de civiles protegidos” y presentó una propuesta para que desde el Congreso se trace una estrategia que ponga a las comunidades en el centro de la política del Estado.

Golu pide que se tramite una ley para proteger a la población civil en zonas de conflicto, creando planes especiales de seguridad territorial que otorguen herramientas ágiles a alcaldes y gobernadores para actuar sin la asfixiante burocracia nacional. Además, solicitó que se dé una actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Álvaro Monedero quiere dar el salto de la Cámara al Senado

El candidato al Senado ve necesario que se tenga en cuenta a los municipios y barrios donde viven víctimas del conflicto dentro de los territorios que son beneficiados con recursos para la reparación de las víctimas.

Entretanto, en materia de movilidad, Golu afirma que promovería una norma para la regulación laboral de los mototaxistas. “No podemos seguir criminalizando a quien busca el sustento en un país que no le ofrece otras alternativas; el objetivo es organizar el trabajo para proteger tanto al conductor como al usuario”, consideró el candidato del Frente Amplio.

Confidenciales

Álvaro Monedero quiere dar el salto de la Cámara al Senado

Confidenciales

El candidato Juan David Duque, cercano a Daniel Quintero, asegura que le “censuraron” una valla

Confidenciales

Álvaro Uribe pide que lo ayuden a llegar al Senado y voten por el Centro Democrático: “Daré lo mejor por Colombia”

Confidenciales

Nicolás Echeverry quiere pasar del Senado a la Cámara en las elecciones legislativas

Confidenciales

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Confidenciales

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

Confidenciales

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

Política

Alfredo Deluque, candidato al Senado: “Tenemos que digitalizar el Estado, es uno de los grandes retos”

Política

¿Ya consultó si es jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026? Registraduría dice que son 862.392 los colombianos elegidos

El Debate

¿El empresario Mario Hernández despidió o no a empleados tras el alza del salario mínimo? “Le dije a mi gente”

El candidato Juan David Duque, cercano a Daniel Quintero, asegura que le “censuraron” una valla

Víctor Golu ve necesario que los ministerios y entidades del Estado se trasladen a los territorios y también plantea la necesidad de tramitar una ley sobre la dignificación del empleo de las madres cuidadoras.

Más de Confidenciales

Álvaro Henry Monedero

Álvaro Monedero quiere dar el salto de la Cámara al Senado

Juan David Duque y Daniel Quintero.

El candidato Juan David Duque, cercano a Daniel Quintero, asegura que le “censuraron” una valla

Expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe pide que lo ayuden a llegar al Senado y voten por el Centro Democrático: “Daré lo mejor por Colombia”

Nicolás Echeverry Alvarán, Senador Partido Conservador

Nicolás Echeverry quiere pasar del Senado a la Cámara en las elecciones legislativas

Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara.

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

Leader Ali Khamenei

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

Elecciones, votaciones, voto

La Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar las consultas del 8 de marzo

Andrés Julián Rendón, Gustavo Petro y Federico Gutiérrrez

Petro desmiente alerta de atentado en contra del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín

Noticias Destacadas