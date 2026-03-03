Álvaro Monedero quiere dar el salto de la Cámara al Senado

El representante Álvaro Henry Monedero busca dar un salto de la Cámara al Senado en las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo.

El legislador del Valle del Cauca propone que se implemente una estrategia de “seguridad total” para el periodo del Congreso que va del 2026 al 2030, una agenda en la que incluye los componentes de seguridad económica y ciudadana, acceso a la salud sin necesidad de filas y propuestas en torno a la vivienda digna y la educación de calidad.

Monedero asegura que su objetivo es posicionarse como un congresista que se caracterice por la gestión y no por su confrontación ideológica, al resaltar que cada curul es clave para definir el rumbo de las reformas que se discuten en el Congreso.

La meta, dice la campaña de Monedero, es “pasar del liderazgo local al tablero grande del Congreso, en un momento en que cada curul puede redefinir mayorías y el rumbo de las reformas”.