Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

El cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Caldas del Partido Conservador aseguró que se necesita un acompañamiento a las familias que vivían del sector taurino.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 1:39 p. m.
Juan Manuel Londoño es cabeza de lista a la Cámara por Caldas del Partido Conservador.
Juan Manuel Londoño es cabeza de lista a la Cámara por Caldas del Partido Conservador.

SEMANA: Es candidato a la Cámara por Caldas, un departamento que había sido representado por su hermana, la actual congresista y precandidata presidencial Juana Carolina Londoño. ¿Qué puntos de la agenda de Londoño para Caldas retomaría usted en su actividad legislativa?

Juan Manuel Londoño (J.L.): Me gustaría retomar una agenda coherente, centrada en la protección de la juventud, la modernización tecnológica, la seguridad y el desarrollo regional. Una agenda que priorice las tarifas diferenciales y subsidios de transporte para estudiantes como herramientas de acceso a la educación, que fortalezca la convivencia escolar y regule responsablemente el acceso de niños y adolescentes a plataformas de inteligencia artificial. Además, que impulse la calidad del internet y las telecomunicaciones como base de la transformación digital y del cierre de brechas territoriales y que consolide la seguridad ciudadana y la defensa de la propiedad privada como condiciones para el orden y el progreso. En conjunto, esta visión integra protección social, modernización institucional y fortalecimiento económico.

SEMANA: Usted ve necesario que se simplifiquen los trámites que deben hacer los ciudadanos en su día a día ante el Estado. ¿Cómo pretende lograrlo?

J. L.: Es indispensable simplificar los trámites ante el Estado porque la burocracia excesiva retrasa proyectos de vida y empuja a muchos a la informalidad. Cuando abrir un negocio o registrar una propiedad toma meses y exige procesos confusos, el Estado excluye en lugar de integrar. Propongo avanzar hacia un sistema con derechos de propiedad plenamente formalizados, registros digitales interoperables y ventanillas únicas simples y transparentes. Reducir pasos, eliminar requisitos innecesarios y fijar plazos obligatorios hará que la ley sea accesible para todos, no solo para quienes pueden pagar intermediarios. Un Estado sencillo libera energía productiva y promueve desarrollo.

SEMANA: ¿Cuáles son los temas de la agenda de Caldas que ve necesario discutir en el Congreso?

J. L.: Hoy Caldas necesita que en el Congreso prioricemos tres grandes temas. Primero, la infraestructura estratégica para la competitividad, especialmente los proyectos de conectividad vial y aeroportuaria que permitan dinamizar el empleo, el turismo y el aparato productivo del departamento. Segundo, el cierre de brechas sociales, con énfasis en educación pertinente, fortalecimiento del sistema de salud y generación de oportunidades para los jóvenes, de manera que el desarrollo llegue a todos los municipios. Y, tercero, la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático, fundamentales para proteger nuestro territorio, el agua y la vocación agrícola. Sin infraestructura, equidad y sostenibilidad, Caldas no podrá desplegar todo su potencial.

SEMANA: En su departamento fueron comunes las corridas de toros, pero estas serán prohibidas a partir del 2027. ¿Cómo ve usted esa transición?

J. L.: En nuestro departamento, la tradición taurina ha sido una expresión cultural arraigada, ligada a ferias y a una parte de nuestra historia. También es cierto que alrededor de las corridas se movía una economía relevante: empleo temporal, comercio, hotelería, gastronomía y diversos emprendimientos que dependían de esa temporada. La transición hacia su prohibición en 2027 debe asumirse con realismo y responsabilidad. Más que dividir, debemos acompañar a quienes vivían de esa actividad para que encuentren nuevas fuentes de ingreso. Gracias a Dios contamos con paisaje, café, gastronomía, cultura y turismo rural suficientes para construir una economía cultural sólida que sustituya esos ingresos. El reto es planear bien y no dejar a nadie atrás.

