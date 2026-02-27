Las elecciones en Colombia de este 2026 tienen una primera jornada el domingo 8 de marzo, cuando los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso y votar, si así lo desean, en las consultas interpartidistas de candidatos a la Presidencia.

Aquellos ciudadanos que se acerquen a ejercer su derecho al voto recibirán dos tarjetones: el primero con las listas al Senado de la República, que son de carácter nacional, y el segundo, con los candidatos a la Cámara de Representantes, corporación que se elige en el ámbito departamental.

Los tarjetones al Congreso de la República solo incluyen los logos de los partidos y coaliciones que compiten en la elección como elementos gráficos, acompañados de una seguidilla de casillas con los números de los candidatos que aspiran a ser elegidos.

Paula Moreno, cabeza de la Lista Oviedo: “Hay que confiar en gente nueva para que el Congreso tenga una renovación”

Para ambos casos hay dos tipos de listas. Estas pueden ser cerradas, en las que no existe el voto preferente, como es el caso del Centro Democrático y el Pacto Histórico al Senado en esta contienda del 2026.

Que la lista sea cerrada significa que el votante apoya a todos los candidatos que están dentro de esa nómina de aspirantes, quienes obtendrán curules en la medida en que ese repertorio de aspirantes alcance más apoyos.

Tarjetón electoral. Foto: Cortesía Registraduría / API

Si es una lista abierta, el votante debe marcar el logo del partido o coalición y el número del candidato de su preferencia. Como esos tarjetones no tienen las fotografías de los postulados al recinto legislativo, es necesario que las personas tengan claridad sobre cómo está identificada gráficamente la agrupación política que desean apoyar y cuál es el número del candidato de su preferencia dentro de la contienda.

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

En las elecciones de este domingo 8 de marzo, los ciudadanos también podrán solicitar a los jurados de mesa el tarjetón de las consultas a la Presidencia, donde están los retratos de las personas que aspiran a competir en la primera vuelta presidencial.