Elecciones en Colombia 2026: guía para saber cómo votar por Senado y Cámara el domingo 8 de marzo

Existen listas abiertas, con voto preferente, y cerradas, en las que el votante no tiene que elegir el número del candidato de su preferencia. Este es el paso a paso para votar.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 12:11 p. m.
Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.
Las elecciones en Colombia de este 2026 tienen una primera jornada el domingo 8 de marzo, cuando los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso y votar, si así lo desean, en las consultas interpartidistas de candidatos a la Presidencia.

Aquellos ciudadanos que se acerquen a ejercer su derecho al voto recibirán dos tarjetones: el primero con las listas al Senado de la República, que son de carácter nacional, y el segundo, con los candidatos a la Cámara de Representantes, corporación que se elige en el ámbito departamental.

Los tarjetones al Congreso de la República solo incluyen los logos de los partidos y coaliciones que compiten en la elección como elementos gráficos, acompañados de una seguidilla de casillas con los números de los candidatos que aspiran a ser elegidos.

Para ambos casos hay dos tipos de listas. Estas pueden ser cerradas, en las que no existe el voto preferente, como es el caso del Centro Democrático y el Pacto Histórico al Senado en esta contienda del 2026.

Que la lista sea cerrada significa que el votante apoya a todos los candidatos que están dentro de esa nómina de aspirantes, quienes obtendrán curules en la medida en que ese repertorio de aspirantes alcance más apoyos.

Tarjetón electoral.
Si es una lista abierta, el votante debe marcar el logo del partido o coalición y el número del candidato de su preferencia. Como esos tarjetones no tienen las fotografías de los postulados al recinto legislativo, es necesario que las personas tengan claridad sobre cómo está identificada gráficamente la agrupación política que desean apoyar y cuál es el número del candidato de su preferencia dentro de la contienda.

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

En las elecciones de este domingo 8 de marzo, los ciudadanos también podrán solicitar a los jurados de mesa el tarjetón de las consultas a la Presidencia, donde están los retratos de las personas que aspiran a competir en la primera vuelta presidencial.

