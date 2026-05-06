Iván Cepeda explicó las condiciones que establecería para la relación entre Colombia y Estados Unidos si gana la presidencia en las elecciones de 2026.

“Tenemos que trabajar por unas relaciones internacionales en las que se cumplan al menos dos condiciones básicas. Colombia se siente parte del conjunto de la comunidad de las naciones y tratamos a otros pueblos y gobiernos, independientemente de su visión ideológica, en una relación en la cual aspiramos a la cooperación, a relaciones constructivas y productivas, y eso incluye, por supuesto, a los Estados Unidos”, expresó el senador del Pacto Histórico.

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Cepeda hizo esos apuntes durante el evento en el que confirmó la adhesión del excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, a su campaña, alianza con la que Murillo desiste de su aspiración presidencial. Él sería uno de los encargados de las relaciones con la Casa Blanca.

El candidato habló de tener “las relaciones que corresponden”. En palabras de Cepeda, ese vínculo estaría marcado por “unas relaciones cordiales, pero, y acá viene la segunda condición, siendo Colombia parte de la comunidad de naciones, también hará todo lo necesario para ser tratada como una nación soberana, digna e independiente que tiene una historia y múltiples identidades culturales que se fusionan en lo que somos como nación”.

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“Colombia no es un país vasallo, ni dependiente, ni de colonia, ni que se somete al imperio de cualquier potencia extranjera. Frente a cualquier nación adoptaremos el respeto como criterio, pero también el respeto a nuestra soberanía”, expresó.

Cepeda dijo que ha tenido “interesantes” conversaciones con presidentes de América, como Claudia Sheinbaum, de México, y Lula da Silva.