Advierten en vivo lo que Gustavo Petro haría si Iván Cepeda es el nuevo presidente: “Puede ser peligroso”

Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones del 2026 y se conozcan los nombres de las dos personas que, según las encuestas, se disputarán la segunda vuelta presidencial.

Uno de los más opcionados para reemplazar al presidente Gustavo Petro es Iván Cepeda, quien ha aparecido en los primeros lugares en todas las encuestas, por lo que es uno de los principales candidatos.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral y, entre otras cosas, puso su atención en lo que, desde su visión, significaría para Colombia un gobierno de Cepeda.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

“Yo creo que Cepeda sería continuidad. En lo personal, tengo buen trato con él; en el pasado hemos trabajado en temas de paz”, señaló.

Iván Cepeda confirmó las condiciones que pondría en la relación con Estados Unidos si es elegido presidente

Sin embargo, además de esto, el líder del gremio expresó su gran preocupación si el miembro del Pacto Histórico gana las elecciones: “El gobierno de él sería más de lo mismo que el gobierno de Petro”, manifestó.

“Yo creo que eso puede ser peligroso para Colombia”, añadió.

Cabal fue más allá y comentó sobre el rol que tendría el actual presidente en una posible administración del candidato del petrismo. Según él, Petro seguiría controlando ‘detrás de cuerda’.

“Petro no va a soltar el poder de expresidente, va a querer seguir manejando los hilos del país a través del presidente que eventualmente él quiere colocar. En eso también tenemos que ser claros”, aseveró.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Cristian Bayona

En ese sentido, sostuvo que todo esto llevaría a que en Colombia se realizara la asamblea nacional constituyente y que haya más políticas públicas que no dejen generar una mayor riqueza a las personas.

Las dos declaraciones de Iván Cepeda, contrarias entre sí, sobre la presión de grupos armados a favor de su campaña

“La verdad es que creemos que esa no es la línea que el país necesita. Colombia necesita un cambio de rumbo, porque como vamos no estamos bien”, complementó.

El presidente de Fenalco también afirmó que hasta el momento no han logrado conocer ni una sola propuesta de Cepeda con relación al sector que representa. Según él, la palabra comercio no está en ninguno de los renglones del plan que presentó el también senador.

Por lo mismo, aprovechó para dejar en claro que en el gremio esperan que, sea cual sea el presidente, se respete la libertad de tener empresa, de competencia y que no se tomen medidas tan drásticas que puedan generar una asfixia para los empresarios.

“Que no haya controles abusivos o excesivos como los que ha hecho en este gobierno la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha sido abusiva. (…) Nos preocupa que ojalá se deje trabajar, ya que el comercio genera el 33 % del empleo”, complementó.