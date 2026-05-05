Advierten el motivo por el que Iván Cepeda dice que una constituyente no es su prioridad: “Creen que la gente es tonta”

La constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y su Gobierno ha desatado toda una polémica en el país. Hay algunos sectores que la apoyan, mientras que otros advierten que es un grave peligro para la democracia colombiana.

Iván Cepeda, candidato presidencial, en repetidas oportunidades ha hablado de un “acuerdo nacional” y ha sostenido que, al menos por ahora, la constituyente no es su prioridad, si es que gana las elecciones del 2026.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, dijo el motivo por el que cree que Cepeda no se atreve a referirse directamente de hacer una constituyente.

Visita de Iván Cepeda a Cali. Foto: Aymer Andrés Alvarez

“Ellos tienen un doble juego y un doble discurso porque no existe actividad política de Cepeda en donde no se estén recolectando firmas para la constituyente”, comentó.

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Incluso, fue más allá y sostuvo que personas del Pacto Histórico “creen que la gente es tonta” y que no perciben lo que hay detrás de todo esto. Por lo mismo, advirtió que el motivo es una supuesta presión.

“Es una especie de chantaje donde dicen: ‘Ah, no quieren una constituyente, entonces hagan acuerdos conmigo’. Y hemos visto que él ha sido muy malo haciendo acuerdos”, mencionó.

De hecho, afirmó que el también senador no tiene ninguna credencial para hablar de un acuerdo y que se le pueda creer con total tranquilidad. “Aquí hay un tema de fondo, un chantaje permanente con los instrumentos de participación ciudadana”, expresó.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Foto: Pacto Histórico

Además, recordó que en su momento el propio presidente Petro, quien para ese entonces era candidato, firmó sobre marmol que no convocaría a una constituyente, algo que años después está incumpliendo.

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De igual manera, Cadavid aseguró que muchas de las reformas del Gobierno no han pasado el Congreso debido a los propios errores que se han cometido desde el Ejecutivo.

“Hay que tener consistencia en los mensajes y los que se proclamaron como padres de la Constitución del 91, pues deberieron tener la condición de cumplir su palabra”, agregó.

En ese sentido, cuestionó que este mecanismo le permitió a Petro llegar a la Presidencia y que otros integrantes del entonces M-19 estuvieran en cargos públicos, por lo que criticó que ahora no les sirva todo esto.

Por lo mismo, reiteró lo que, según él, está haciendo Iván Cepeda por detrás a la hora de hablar de la costituyente. “No nos dejemos someter a engaños”, dijo.

“Él tiene el doble juego y el doble rol, porque además es incapaz de asumir una postura de frente y directa, ahí lo vimos los colombianos agachando la cabeza cuando le preguntaron por la corrupción de Daniel Quintero”, complementó.