Le refrescan la memoria a Petro, recuerdan cuando firmó sobre mármol que no convocaría una asamblea constituyente: “Peligroso”

Varios sectores políticos y sociales cuestionaron duramente al presidente por seguir con su idea de cambiar la Constitución.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 2:03 p. m.
Esta es la foto que el presidente se tomó en campaña cuando aseguró que no convocaría a una constituyente.
Esta es la foto que el presidente se tomó en campaña cuando aseguró que no convocaría a una constituyente.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sorprendió en las últimas horas al publicar el borrador del proyecto de ley que presentará en los próximos días para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma, buscan hacer realidad la idea que el jefe de Estado ha repetido en varias oportunidades.

Como era de esperarse, esto generó varias reacciones en diferentes sectores políticos y sociales de todo el país, especialmente al cuestionar la idea de cambiar la Constitución de 1991. El Ejecutivo argumentó principalmente un “bloqueo institucional”.

El presidente Gustavo Petro ha hablado de un “poder constituyente”.
Presidente Gustavo Petro.

La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, habló del tema y le refrescó la memoria a Petro sobre un compromiso que hizo antes de llegar a la Presidencia.

Durante su campaña, el hoy mandatario firmó sobre mármol que no iba a convocar a una asamblea nacional constituyente, entre otras cosas. Por ello, la congresista sacó a relucir la foto del líder del Pacto Histórico y lanzó duros dardos.

Contexto: Gobierno Petro revela el borrador del proyecto de ley de asamblea constituyente

“Petro le da la espalda al país que lo eligió. Prometió cambio, y hoy busca poder absoluto. No hay nada más peligroso que un gobernante que quiere reescribir las reglas para salvarse a sí mismo”, escribió en su cuenta de X.

Miranda dejó en claro que no dejarán que en el país haya una dictadura que, desde su visión, está disfrazada de constituyente.

Este fue el mensaje que escribió la congresista.
Este fue el mensaje que escribió la congresista.

Además, en otra publicación aseguró que el jefe de Estado le teme de gran forma a los “contrapesos” y remarcó que una constituyente es el “camino directo a la concentración del poder y al autoritarismo”.

“¡Ojo! Colombia no puede repetir la historia de Venezuela”, añadió.

Contexto: “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

La representante no fue la única que cuestionó esta idea del Gobierno, Juan Manuel Galán también se pronunció advirtiendo que hacer esto a pocos meses de una elección presidencial es “incendiar la democracia con fósforos electorales”.

Por lo mismo, sostuvo que esto no es viable en estos momentos y lo calificó como una gran imprudencia por parte del Ejecutivo.

Gustavo Petro no puede usar la Constitución del 91 como excusa de campaña. Si Colombia quiere una transformación, debe empezar por cambiar al gobierno que confunde poder con refundación”, señaló en su cuenta de X.

Pese a las múltiples críticas que están recibiendo, hasta el momento ni el presidente ni el Gobierno se han pronunciado de manera oficial, pero todo indica que seguirán adelante con su idea de convocar a los ciudadanos a una asamblea nacional constituyente.

