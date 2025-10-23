El Gobierno del presidente Gustavo Petro sorprendió en las últimas horas al publicar el borrador del proyecto de ley que presentará en los próximos días para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma, buscan hacer realidad la idea que el jefe de Estado ha repetido en varias oportunidades.

Como era de esperarse, esto generó varias reacciones en diferentes sectores políticos y sociales de todo el país, especialmente al cuestionar la idea de cambiar la Constitución de 1991. El Ejecutivo argumentó principalmente un “bloqueo institucional”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES

La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, habló del tema y le refrescó la memoria a Petro sobre un compromiso que hizo antes de llegar a la Presidencia.

Durante su campaña, el hoy mandatario firmó sobre mármol que no iba a convocar a una asamblea nacional constituyente, entre otras cosas. Por ello, la congresista sacó a relucir la foto del líder del Pacto Histórico y lanzó duros dardos.

“Petro le da la espalda al país que lo eligió. Prometió cambio, y hoy busca poder absoluto. No hay nada más peligroso que un gobernante que quiere reescribir las reglas para salvarse a sí mismo”, escribió en su cuenta de X.

Miranda dejó en claro que no dejarán que en el país haya una dictadura que, desde su visión, está disfrazada de constituyente.

Además, en otra publicación aseguró que el jefe de Estado le teme de gran forma a los “contrapesos” y remarcó que una constituyente es el “camino directo a la concentración del poder y al autoritarismo”.

“¡Ojo! Colombia no puede repetir la historia de Venezuela”, añadió.

La representante no fue la única que cuestionó esta idea del Gobierno, Juan Manuel Galán también se pronunció advirtiendo que hacer esto a pocos meses de una elección presidencial es “incendiar la democracia con fósforos electorales”.

Por lo mismo, sostuvo que esto no es viable en estos momentos y lo calificó como una gran imprudencia por parte del Ejecutivo.

Jugar con una Constituyente a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales.

Convocarla ahora no solo es inviable, es una imprudencia monumental. El procedimiento legal es largo: ley del Congreso, revisión de la Corte y dos votaciones… https://t.co/coTQkcbCiK — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) October 23, 2025

“Gustavo Petro no puede usar la Constitución del 91 como excusa de campaña. Si Colombia quiere una transformación, debe empezar por cambiar al gobierno que confunde poder con refundación”, señaló en su cuenta de X.