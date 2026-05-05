Aumenta la tensión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: así ha sido el fuerte cruce de mensajes

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella protagonizan un fuerte intercambio de mensajes este 5 de mayo a través de redes sociales. La propuesta de un debate público por parte de la aspirante del Centro Democrático generó el cruce y aumentó la tensión entre las dos campañas que buscan enfrentar a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en una posible segunda vuelta por la Presidencia.

Abelardo de la Espriella le responde a Paloma Valencia sobre un debate entre los dos: “¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”

Todo comenzó cuando Valencia y Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, le enviaron una comunicación a De la Espriella y José Manuel Restrepo:

“Los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos. (…). Nuestros equipos coordinarán (…)”.

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Abelardo de la Espriella arremetió contra Paloma Valencia y recordó que, hace unas semanas, ella no acudió a un debate programado por Luis Carlos Vélez:

“¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas? Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula (refiriéndose a Oviedo) impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra”.

Minutos después, Valencia refutó al abogado: “Yo lideré el voto por el ‘no’ y voté ‘no’ al plebiscito, mientras tú votaste sí. Yo he hecho oposición a Petro cuatro años y he tenido los resultados para pararlo desde Colombia, mientras tú vivías en Italia. Tienes razón, yo soy la de siempre, defendiendo a Colombia, y a ti te queda muy bien el nunca. Las encuestas lo que muestran, muy a tu pesar, es que estamos empatados. Muestran que nuestra campaña es la única capaz de ganarle a Cepeda en segunda vuelta”.

¿Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia?”: el mensaje de la campaña de la candidata presidencial que agitó las redes sociales

Frente a esto, dijo el abogado: “Dejemos que la gente decida a quién le cree más; faltan solo 26 días para saberlo. Mientras tanto, te propongo esto: si pruebas que voté ‘sí’ al esperpento de las Farc y el gobierno Santos, me retiro de la contienda; si ocurre lo contrario —es decir, si pruebo que no apoyé ese adefesio—, con una aclaración tuya será suficiente para mí. Una cosa más: al igual que tú, sin importar dónde esté, siempre he defendido a Colombia. El patriotismo se acentúa cuando estás lejos de tu país”.

En la misma comunicación, De la Espriella aseguró que daba por terminada la discusión, pues consideró que el único enemigo es Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.