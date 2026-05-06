Jaime Alberto Cabal revela el “triple impacto” del salario mínimo en el comercio: “Le voy a decir un dato alarmante”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se refirió en El Debate de SEMANA al impacto que ha tenido en el comercio el incremento del 23 % del salario mínimo vital en Colombia, después de varios meses.

Para empezar, Cabal dijo que no es solo la preocupación por el salario mínimo. El presidente de Fenalco habló del “triple impacto” que recibe el comercio a través de: “La nueva reforma laboral que entró en vigencia en julio del año pasado, el incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada semanal que ahora son dos horas menos a partir de mitad de este año”.

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