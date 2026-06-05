Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, anuncia su respaldo a Abelardo de la Espriella

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, anunció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

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“Nos merecemos un gobierno que interprete esos anhelos y esos principios; por esa razón hemos encontrado grandes coincidencias en la candidatura que lidera Abelardo de la Espriella y José Manuel Acevedo, para que saquen adelante el país”, aseguró.

Cabal pidió que haya un trabajo articulado entre el próximo presidente y el empresariado colombiano, y lanzó fuertes críticas a la relación que tuvieron con el Gobierno de Gustavo Petro.

“El empresariado colombiano fue despreciado y estigmatizado estos cuatro años. Tenemos mucho que aportar y mucho que proponer, mucho que interpretar de la base de los empresarios, en este caso de Fenalco, de los comerciantes”, afirmó.

Cabal dijo que toma la decisión porque han encontrado “profundas coincidencias” con la propuesta de De la Espriella para el país. “Por eso hoy queremos hacer un llamado a todos los comerciantes del país, a los tenderos, a los trabajadores, a los empresarios y a los ciudadanos en general para que votemos responsablemente por la nueva Colombia el próximo 21 de junio, respaldando la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”, aseguró.