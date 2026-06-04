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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo estarán juntos en entrevista este jueves, a las 8 de la noche, con Luis Carlos Vélez

El tema central será cómo salir de la crisis económica en la que dejará al país el gobierno de Gustavo Petro.

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Redacción Semana
4 de junio de 2026 a las 10:02 a. m.
¿Cómo salir de la crisis económica? La entrevista de Luis Carlos Vélez con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.
¿Cómo salir de la crisis económica? La entrevista de Luis Carlos Vélez con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: Captura de pantalla X Luis Carlos Vélez

La contienda presidencial no ha tenido debates entre los dos candidatos que podrían llegar a la segunda vuelta, pero —por separado— cada uno de ellos ha abierto espacios de entrevistas sobre cómo ven el país y cuáles serían sus prioridades si llegan a gobernar.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
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Este jueves será una de las más esperadas. Estará Abelardo de la Espriella con su fórmula José Manuel Restrepo junto al periodista Luis Carlos Vélez.

El tema central será cómo salir de la crisis económica en la que dejará al país el gobierno de Gustavo Petro.

La entrevista tendrá preguntas del público que han sido recibidas por redes sociales en estos días y se podrá ver por todas las plataformas digitales del periodista.

Véala a las 8 de la noche este jueves.

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