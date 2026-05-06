Dicen quiénes, supuestamente, están detrás de las confrontaciones entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, los seguidores de los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han sido testigos de las polémicas confrontaciones que ambos han tenido.

Aumenta la tensión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: así ha sido el fuerte cruce de mensajes

Para algunos expertos en política, el anterior escenario, al final, a quien termina favoreciendo es al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien repunta en las encuestas.

En medio del ruido político que han generado Valencia y De la Espriella, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y quien recientemente lanzó su libro Reconstruir sobre lo destruido, dijo quiénes supuestamente están detrás de la confrontación entre ambos candidatos de derecha.

“Me parece que están en una política absolutamente equivocada y lamentable; esto está siendo visto por los colombianos que de alguna manera sienten que simpatizan con alguno de ellos, como un error táctico y estratégico en esta campaña que les puede costar la Presidencia de la República. Porque podrían tener opción. Según las encuestas, hablan de que cualquiera de los dos le podría ganar en segunda vuelta al candidato Iván Cepeda. Pero si siguen con esas confrontaciones, al final se van a abrazar y se van a dar la mano, pero la gente quedó ya prevenida y herida y no es tan fácil la adhesión de votos”, empezó diciendo Cabal en El Debate, al respecto.

Advierten en vivo lo que Gustavo Petro haría si Iván Cepeda es el nuevo presidente: “Puede ser peligroso”

En tal sentido, el presidente de Fenalco le pidió a Valencia y a De la Espriella que “no se sigan equivocando”.

“Muchas veces, ni siquiera son ellos; muchas veces son los estrategas o los asesores que están por detrás, que creen que es una buena idea hacerlos confrontar. Pero lo cierto es que, en los recorridos que estoy haciendo por el país, hablando con los comerciantes, hablando con la gente, la gente ha recibido muy mal ese tipo de confrontaciones”, aseveró Cabal.

Por otra parte, sobre el candidato Cepeda, el presidente de Fenalco dijo enfáticamente que este sería la continuidad del Gobierno Petro.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo que a mí me plantea de preocupación es que el Gobierno de él [Iván Cepeda] sería más de lo mismo del Gobierno de Petro y eso puede ser peligroso para Colombia; sin lugar a dudas, Petro no va a soltar el poder de expresidente, va a querer seguir manejando los hilos del país a través del presidente que, eventualmente, es el que él quiere colocar. Entonces, en eso también tenemos que ser claros y, obviamente, ahí se vendría la asamblea constituyente, se vendrían políticas públicas que seguramente también irían en contra de la posibilidad de generar más riqueza, más inversión, empleo en Colombia”, recalcó Cabal en El Debate.