Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Aseguró que la Corte actuó dentro de sus competencias.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 6:54 p. m.
Jaime Alberto Cabal le respondió a Gustavo Petro.
Jaime Alberto Cabal le respondió a Gustavo Petro. Foto: Montaje con foto de Semana / Presidencia

La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro tras la medida decretada en diciembre, que fijó varios nuevos impuestos para recaudar cerca de 12 billones de pesos faltantes, que irían directamente al Presupuesto de la Nación.

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció, criticando la medida, pues aseguró que la Corte hace décadas prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, pero no en esta ocasión.

Emergencia Económica, decreto
La emergencia económica fue suspendida por la Corte el pasado 30 de enero Foto: Semana

“Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena”, sentenció.

Tras su declaración, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, le respondió al mandatario, asegurando que la Corte suspendió el decreto para proteger la Constitución y, con ella, a todos los colombianos.

