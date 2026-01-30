La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro tras la medida decretada en diciembre, que fijó varios nuevos impuestos para recaudar cerca de 12 billones de pesos faltantes, que irían directamente al Presupuesto de la Nación.

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció, criticando la medida, pues aseguró que la Corte hace décadas prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, pero no en esta ocasión.

La emergencia económica fue suspendida por la Corte el pasado 30 de enero Foto: Semana

“Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena”, sentenció.

Tras su declaración, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, le respondió al mandatario, asegurando que la Corte suspendió el decreto para proteger la Constitución y, con ella, a todos los colombianos.

Pedir créditos será más caro en febrero: SuperFinanciera fijó la tasa de usura en 25,23 %

“No le queda bien descalificar al máximo órgano de la jurisdicción constitucional insinuando que actúa al servicio de algún sector. Su deber, como jefe de Estado, es representar la unidad nacional y garantizar la colaboración armónica entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial“, precisó en el trino.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se pronunció frente a la posición de Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además, dijo que la Corte actuó dentro de sus competencias y que tanto la institución como cada uno de los magistrados que la conforman merecen respeto.

“Convertir el control constitucional en enemigo político es una señal preocupante. La incomodidad frente a los límites que impone la Constitución, precisamente para evitar que el poder se desborde, no habla bien del talante democrático de quien se siente incómodo”, indicó.

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

Finalmente, advirtió que el derroche debe parar. No es admisible, señaló, invocar una emergencia “sobreviviente” mientras, al tiempo, se crean miles de cargos públicos en plena antesala electoral.

La Corte tumbó la emergencia económica de manera provisional. Foto: Corte Constitucional/Montaje:SEMANA

El Ministerio de Hacienda le respondió a varios de los empresarios que reaccionaron tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tratando de desmentir la información presentada, en la que aseguran que se van a poner más impuestos a todos los colombianos.

A través de la cuenta oficial en X de la cartera, detallaron que no es cierto que el Gobierno Nacional vaya a poner más impuestos a todos los colombianos. Solo el 0,6 %, que concentra la mayor riqueza del país, es quien aportará más con la emergencia por la estabilidad económica.

Adicional a ello, la cartera precisó que es importante actuar con responsabilidad por el país, tras el hundimiento por segunda vez de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso.