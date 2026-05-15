Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra la elección del representante Santiago Osorio

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el abogado Jamer Andrés Chica Castro en contra de la elección del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, del Pacto Histórico y la Alianza Verde, para el periodo 2026-2030, para el cual obtuvo 26.94 votos.

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Según el demandante, el congresista no podía haberse inscrito en las listas del Pacto Histórico, pues él no participó en la consulta interna que se hizo en esa colectividad en octubre de 2025 para decidir quiénes harían parte de ese proceso.

Para el abogado, la coalición que se conformó para el departamento de Caldas entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico habría “violado” la Constitución y la Ley “al no respetar los resultados de las consultas que son de obligatorio cumplimiento”.

El representante Santiago Osorio fue elegido en Caldas por la coalición Pacto Histórico - Alianza Verde. Foto: Guillermo Torres /Semana

El demandante agregó que Osorio no habría podido inscribirse en esa lista al no haber participado en la consulta interna que se hizo en octubre en la colectividad.

El abogado y estratega político Chica argumenta que esto podría ser causal de nulidad de la elección de Osorio como congresista, pues considera que la coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde para el caso de Caldas no habría respetado el resultado de la consulta y, por lo tanto, debería declararse nula la elección del representante.

El Consejo de Estado admitió la demanda. Foto: Semana

El abogado afirma que se habría incumplido el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que menciona la obligatoriedad de los resultados de las consultas. “El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas (…) Los partidos y movimientos políticos y los precandidatos que participaron en la consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo”.

SEMANA consultó a Osorio para saber su posición sobre estos hechos. Según dijo el congresista, la demanda partiría de una interpretación “equivocada” de las reglas que regularon la consulta.

“El mismo acuerdo de voluntades suscrito por las fuerzas políticas participantes autorizó expresamente la posibilidad de construir coaliciones y acuerdos políticos posteriores, razón por la cual mi inscripción se encuentra plenamente ajustada al marco constitucional y electoral vigente”, afirmó.

Por eso, dice que tiene la absoluta tranquilidad jurídica frente a esta actuación y la confianza en las autoridades electorales que espera que ratifiquen la legalidad de su candidatura.

“Jurídicamente, no existe ninguna inhabilidad. La consulta de octubre definió unos renglones específicos, y esos resultados fueron respetados. Mi candidatura no sustituyó a ningún candidato elegido en consulta, sino que permitió completar la lista ante vacantes generadas por renuncias válidamente presentadas”, agregó Osorio.

El representante mencionó que el acuerdo de voluntades que reguló la consulta “autorizó expresamente la posibilidad de conformar coaliciones posteriores con otros partidos o movimientos, siempre que se respetara el orden resultante de la consulta. Eso fue exactamente lo que ocurrió: se respetaron los renglones definidos por la ciudadanía y se completó la lista dentro de una coalición válida entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde”.

“Por eso esta discusión no revela una inhabilidad, sino una interpretación forzada para desgastar judicialmente a quienes hemos defendido las reformas del cambio. Actuamos dentro de las reglas, con plena tranquilidad jurídica y con respeto absoluto por la voluntad democrática expresada en la consulta”, dijo.