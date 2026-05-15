Consejo de Estado niega demanda de nulidad electoral en contra del magistrado del CNE Altus Baquero

El Consejo de Estado negó una demanda presentada en contra del magistrado del CNE Altus Baquero en la que se solicitaba su nulidad electoral. “Negar las pretensiones de las demandas acumuladas”, dice el fallo del alto tribunal.

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Segun explicó Baquero, en esa providencia, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y confirmó que el acto de su elección como magistrado del CNE “no se encuentra incurso en causal de nulidad alguna de las previstas en el artículo 137 ni en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA".

“Agradezco a la administración de justicia por actuar con seriedad, respeto al debido proceso y compromiso con el Estado de Derecho. Reitero mi compromiso con la Constitución, la ley y las decisiones judiciales, y con el ejercicio de mis funciones en el CNE en garantía de la transparencia y la legitimidad electoral”, dijo el magistrado.

Altus Alejandro Baquero, magistrado del CNE. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los demandantes argumentaban que, supuestamente, al momento de la elección, Baquero no habría cumplido el requisito de los 15 años de experiencia profesional previsto en los artículos 264 y 232 de la Constitución Política.

Cabe recordar que en 2024 el Consejo de Estado había anulado la elección de Baquero como magistrado del CNE “al encontrar que el demandado fue postulado por la coalición conformada por los partidos políticos Colombia Humana, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Alianza Social Independiente (ASI), entre otros, sin cumplir el requisito de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la profesión de abogado”, decía esa decisión.

La Corte Constitucional le había solicitado al Consejo de Estado revisar la sentencia. Foto: GUILLERMO TORRES

Sin embargo, la Corte Constitucional le había solicitado al Consejo de Estado revisar la sentencia en primera instancia al considerar que se habría aplicado una interpretación sobre la experiencia de Baquero que no estaba vigente para el momento en que fue elegido para ese cargo.

“Suspender los efectos de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6 de junio de 2024, que declaró la nulidad de la elección de Altus Alejandro Baquero Rueda hasta cuando se agote el trámite de la tutela impetrada por el accionante contra dicha sentencia”, decía esa decisión.