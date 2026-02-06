Magistrado Altus Baquero: claridad de un viaje

El magistrado Altus Baquero, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien cambió sorpresivamente su postura en busca de habilitar a Iván Cepeda y viajó al exterior, causó una tormenta en el CNE que llevó a la convocatoria de conjueces para que decidieran la suerte del candidato de izquierda, que finalmente quedó por fuera de la consulta.

SEMANA conoció que Baquero tiene una licencia concedida por la Sala Plena del 2 al 11 de febrero para viajar a Bangkok, en Tailandia. Allí participa en el Programa de Observación de Elecciones Generales Referéndums de Tailandia 2026.

Altus Baquero es ratificado como magistrado del CNE; Corte Constitucional se pronunció

Según la resolución que tiene en su poder SEMANA, el CNE le reconoció, como también se hace con los otros ocho magistrados en sus desplazamientos, “tiquetes aéreos con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal n.º 1426 de 2026 y viáticos por un valor total de 17.865.065”. Su viaje se produjo en uno de los momentos de mayor convulsión en el CNE.