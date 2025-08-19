Suscribirse

Confidenciales

Altus Baquero es ratificado como magistrado del CNE; Corte Constitucional se pronunció

El fallo del Consejo de Estado donde se anulaba su elección, fue tumbado por la Corte y se falló una tutela a su favor.

Redacción Confidenciales
19 de agosto de 2025, 7:28 p. m.
Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Altus Alejandro Baquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). | Foto: Guillermo Torres / Semana

El capítulo de las supuestas irregularidades en la elección de Altus Baquero como magistrado del CNE llegó a su fin por cuenta de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Recientemente se falló una acción de tutela a favor de Baquero y se ampararon sus derechos para quedarse en el CNE como magistrado hasta que se cumpla el periodo institucional.

Además, quedó claro que el fallo del Consejo de Estado donde se anulaba su elección no tiene efecto alguno y que deberá continuar con sus labores en el CNE, cargo al que llegó con el respaldo del Partido Liberal.

Cuando se conoció esa decisión del Consejo de Estado, Baquero emprendió una lucha jurídica para demostrar, según él, que la valoración del tiempo de experiencia se estaba haciendo de manera equivocada.

Finalmente la Corte Constitucional le dio la razón y con este caso se sentó jurisprudencia en la materia para aplicar a futuros casos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Altus BaqueroConsejo Nacional ElectoralCorte Constitucional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.