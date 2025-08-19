Altus Baquero es ratificado como magistrado del CNE; Corte Constitucional se pronunció

El capítulo de las supuestas irregularidades en la elección de Altus Baquero como magistrado del CNE llegó a su fin por cuenta de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Recientemente se falló una acción de tutela a favor de Baquero y se ampararon sus derechos para quedarse en el CNE como magistrado hasta que se cumpla el periodo institucional.

Además, quedó claro que el fallo del Consejo de Estado donde se anulaba su elección no tiene efecto alguno y que deberá continuar con sus labores en el CNE, cargo al que llegó con el respaldo del Partido Liberal.

Cuando se conoció esa decisión del Consejo de Estado, Baquero emprendió una lucha jurídica para demostrar, según él, que la valoración del tiempo de experiencia se estaba haciendo de manera equivocada.