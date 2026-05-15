Nuevo agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia: así fue el fuerte intercambio de mensajes en redes sociales

Se han vuelto reiterativos los roces entre el presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia, a pocos días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

En esta ocasión, el agarrón entre ambos obedeció a una fuerte crítica que lanzó Paloma Valencia en contra de Petro por la arremetida que hizo en contra de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de un fallo que según él, le da un “rotundo golpe” a su reforma agraria.

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“@petrogustavo su Gobierno intentó hacerle conejo al proyecto de jurisdicción agraria. La ANT demandó la fase judicial de los procesos agrarios y le pidió a la Corte que la eliminara, pero fracasó estrepitosamente”, expresó Paloma Valencia en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Tal como lo solicité en mi intervención, la Corte Constitucional defendió el debido proceso, el juez natural y mantuvo la fase judicial. Por dárselas de vivos y querer saltarse al Congreso, crearon un precedente que ahora es vinculante: debe haber fase judicial en los procesos agrarios. Ustedes mismos se clavaron la espada”.

“Sobre los procesos de mis parientes lejanos no opino ni debería opinar usted, porque se deben llevar de acuerdo a la ley. No ataque a las cortes. Entienda que su poder tiene límites y respete la Constitución de 1991”, subrayó la candidata presidencial.

Posteriormente, el presidente Petro le respondió a Paloma Valencia con una aguda pulla: “Me parece que la señora Valencia tiene conflicto de interés en el tema del debate de la jurisdicción agraria. El Gobierno tiene todo el derecho de expresarse ante un proyecto de ley y ante cualquier sentencia. Quien se metió con la cortes fue el que interfirió ilegalmente sus comunicaciones”.

En otro mensaje, el jefe de Estado manifestó: “Lo que han hecho quienes han participado de esta sentencia contra la reforma agraria y que defiende gente como los Laserna, en su actividad de despojo de los bienes de la Nación, es la declaratoria del incumplimiento del acuerdo de paz en su punto uno que es declaración unilateral de Estado ante el Consejo Seguridad de las Naciones Unidas del que tendremos presidencia en próximos días”.

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“Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz, no en virtud del actual Gobierno, sino en virtud de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos para frenar el mandato del pueblo que sigue el Gobierno y el compromiso con la humanidad que se declaró ante la ONU en gobierno anterior y que vincula a la totalidad del Estado sin excepción”, concluyó Petro.