La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la derrota de Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico, que dejó como ganador a Iván Cepeda.

Durante el último tiempo, la también presentadora mostró su gran apoyo a la exministra de Salud. En repetidas oportunidades, Rosa de Francisco le pidió a sus seguidores escuchar las propuestas de la exfuncionaria y votar por ella para que se convirtiera en la primera mujer presidenta de Colombia.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que Corcho se impusiera en las votaciones, por lo que ahora entrará en la pelea por la cabeza de lista al Senado de la República.

Por medio de su cuenta de X y con un corto mensaje, la actriz reaccionó al resultado.

“Felicitaciones al senador Iván Cepeda y a la inigualable Carolina Corcho. Dos candidatos de lujo”, escribió.

Este es, por el momento, el único mensaje que la presentadora ha escrito refiriéndose a lo que dejó la consulta del Pacto Histórico.