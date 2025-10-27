Suscribirse

Confidenciales

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a derrota de Carolina Corcho y victoria de Iván Cepeda en consulta del Pacto Histórico

La presentadora de televisión se pronunció después de que se confirmaran los resultados de las votaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
27 de octubre de 2025, 1:14 p. m.
Carolina Corcho, Margarita Rosa de Francisco e Iván Cepeda.
Carolina Corcho, Margarita Rosa de Francisco e Iván Cepeda. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Instagram de Margarita Rosa / Foto 3: Semana

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la derrota de Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico, que dejó como ganador a Iván Cepeda.

Durante el último tiempo, la también presentadora mostró su gran apoyo a la exministra de Salud. En repetidas oportunidades, Rosa de Francisco le pidió a sus seguidores escuchar las propuestas de la exfuncionaria y votar por ella para que se convirtiera en la primera mujer presidenta de Colombia.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que Corcho se impusiera en las votaciones, por lo que ahora entrará en la pelea por la cabeza de lista al Senado de la República.

Por medio de su cuenta de X y con un corto mensaje, la actriz reaccionó al resultado.

“Felicitaciones al senador Iván Cepeda y a la inigualable Carolina Corcho. Dos candidatos de lujo”, escribió.

Este es, por el momento, el único mensaje que la presentadora ha escrito refiriéndose a lo que dejó la consulta del Pacto Histórico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Bolívar elogia a Carolina Corcho y la sugiere como fórmula vicepresidencial

2. Presidente Petro tiene cinco días para retractar y presentar excusas públicas por los señalamientos contra la senadora Paloma Valencia

3. Venezuela, al borde del abismo: especial de ‘60 Minutes’ revela cómo crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro

4. ¿Hay amenaza de tsunami en Colombia tras fuerte terremoto en el Caribe? Ungrd se pronunció

5. Fuertes combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia: un abatido, decomisan armas, municiones y una central de comunicaciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Margarita Rosa de Francisco Carolina CorchoIván Cepeda

Noticias Destacadas

Carolina Corcho, Margarita Rosa de Francisco e Iván Cepeda.

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a derrota de Carolina Corcho y victoria de Iván Cepeda en consulta del Pacto Histórico

Redacción Confidenciales
Iván Cepeda

Iván Cepeda toma una importante decisión electoral y dice que no irá a debates a insultar

Redacción Semana
Abelardo De La Espriella

“Ha muerto el petrismo”: la reacción de Abelardo De la Espriella, tras la consulta del Pacto Histórico. “El pueblo no es tonto”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.