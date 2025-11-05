Suscribirse

Daniel Quintero denunciará al registrador Hernán Penagos: “Prevaricato y abuso de autoridad”

El precandidato presidencial indicó que presentará la acción penal este jueves.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 2:30 a. m.
Daniel Quintero y el registrador nacional, Hernán Penagos.
Daniel Quintero y el registrador nacional, Hernán Penagos. | Foto: Semana/Registraduría.

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, anunció en sus redes sociales que interpondrá una denuncia en contra del registrador Hernán Penagos y uno de sus delegados.

“¿Cómo decir que este país no necesita un reseteo? Nos han quitado ya la tercera parte del tiempo que teníamos para recoger las firmas. La demora de la Registraduría es una estrategia calculada para dilatar el proceso”, dijo Quintero.

Su molestia es que esa entidad no ha avalado el movimiento que busca recolectar firmas para así avalar su candidatura a la Presidencia, pues hay serias dudas de si podría usar ese mecanismo tras retirarse de la consulta del Pacto Histórico.

Los reproches de Quintero llegarán a la justicia. Así lo anunció en su cuenta de X: “Mañana mismo denunciaré penalmente al registrador y su delegado por prevaricato y abuso de autoridad”.

