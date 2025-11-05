Daniel Quintero denunciará al registrador Hernán Penagos: “Prevaricato y abuso de autoridad”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, anunció en sus redes sociales que interpondrá una denuncia en contra del registrador Hernán Penagos y uno de sus delegados.

“¿Cómo decir que este país no necesita un reseteo? Nos han quitado ya la tercera parte del tiempo que teníamos para recoger las firmas. La demora de la Registraduría es una estrategia calculada para dilatar el proceso”, dijo Quintero.

Su molestia es que esa entidad no ha avalado el movimiento que busca recolectar firmas para así avalar su candidatura a la Presidencia, pues hay serias dudas de si podría usar ese mecanismo tras retirarse de la consulta del Pacto Histórico.