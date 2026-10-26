Dos músicos de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, murieron luego de que el bus en el que viajaban cayera al río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, Cesar.

Las autoridades investigan las causas del accidente, que también dejó varios lesionados.

El accidente del bus de Kbeto Zuleta

El siniestro se registró en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Imagen del estado en el que quedó el bus en donde viajaba Kbeto Zuleta Foto: Imagen redes sociales- API

El vehículo que transportaba a integrantes y trabajadores de la agrupación musical terminó parcialmente sumergido en el río, después de caer desde el puente,

De acuerdo con los primeros reportes, el bus habría chocado contra las barandas de protección antes de precipitarse al río.

Sin embargo, las circunstancias en las que se generó el accidente todavía están por esclarecer.

La emergencia movilizó a los organismos de socorro y a las autoridades locales.

Habitantes del sector también ayudaron a los ocupantes del vehículo, mientras llegaban los equipos de rescate y las ambulancias.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó el número de personas que resultaron lesionadas:

“Confirmado, hay dos personas fallecidas y hay 20 heridos, los tenemos aquí entre la clínica y el hospital”.

🔴 Confirmada la identidad de las víctimas tras la caída del bus de Kbeto Zuleta al río Ariguaní: Fallecieron el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. El cantante recibe atención médica. 🔗⬇️ https://t.co/r4RbJRrvXx — Vanguardia (@vanguardiacom) October 26, 2026

¿Quiénes eran los dos músicos que murieron?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, quien se desempeñaba como guitarrista.

La muerte de los dos integrantes fue reportada por el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño.

El accidente también dejó numerosos lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Bosconia, para recibir atención médica.

Algunos de ellos requirieron remisión a instituciones de mayor complejidad, debido a la gravedad de sus heridas.

El cantante Kbeto Zuleta también figura entre los heridos. Sin embargo, según la información preliminar disponible, sus lesiones no representarían un riesgo para su vida, aunque todavía se encuentra en observación.

La secretaria de Tránsito Departamental, Diana Daza, informó, que los organismos de tránsito y socorro realizaban inspecciones en el lugar para determinar las causas del accidente.

En ese reporte, la funcionaria señaló que la carretera se encontraba en buen estado, aunque continuaban las verificaciones sobre otros factores que pudieron incidir en el siniestro.

Se espera que las autoridades entreguen información actualizada sobre la evolución de los heridos y los resultados de las indagaciones.