Más de 2.500 corredores se tomarán la media maratón de Valledupar: el 70 % llegará desde fuera de la ciudad

Valledupar, en el departamento del Cesar, será el punto de encuentro en el Caribe colombiano para más de 2.500 corredores en el marco de la quinta edición de la media maratón que realizarán el próximo 11 de octubre.

Esta competencia reunirá a más de 2.500 participantes en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Se conoció que más del 70 % de los participantes llegará desde fuera de Valledupar, lo que, según la organización, refleja el crecimiento que ha tenido la competencia durante sus cinco años de realización y su impacto como atractivo para el turismo deportivo.

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Esta es la medalla de la Media Maratón de Valledupar 2026. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los registros muestran corredores procedentes de departamentos como Cesar, Atlántico, Santander, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, Caldas, Meta, Risaralda y Huila, además de Bogotá.

La carrera tendrá incluso presencia internacional. Entre los inscritos figuran corredores de España, Venezuela y México, quienes viajarán hasta la capital del Cesar para participar en el evento que dinamizará la economía local.

“Con el cierre oficial de las inscripciones, la Media Maratón de Valledupar confirma su alcance nacional y consolida, tras cinco años consecutivos, su apuesta por posicionar a Valledupar como escenario para el turismo deportivo”, señalaron desde la organización.

La distancia con mayor número de participantes será la de 10 kilómetros, con más de 1.150 corredores. A ellos se suman más de 620 atletas en los 21K y más de 650 en los 5K. En total, la organización calcula una participación superior a las 2.500 personas.

La llegada masiva de participantes, muchos de ellos acompañados por familiares y amigos, supone también una expectativa económica para la ciudad durante los días que rodean el evento.

Media Maratón de Valledupar. Foto: Suministrada a SEMANA.

Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios relacionados con el turismo aparecen entre los sectores que podrían recibir directamente ese flujo de visitantes.

“La llegada de los corredores y sus acompañantes representa una oportunidad para distintos sectores de la ciudad. Durante los días previos y posteriores a la carrera, se espera un mayor movimiento en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos”, destacó la organización.

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Los organizadores del evento dieron las gracias a las personas que decidieron apoyar este evento: “A quienes eligieron la capital del Cesar para correr, conocer y disfrutar, gracias por viajar kilómetros para correr nuestros kilómetros y por hacer parte de la quinta edición de la Media Maratón de Valledupar”.