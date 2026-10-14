Mec Car GT apuesta por la tecnología para transformar el diagnóstico automotor en Colombia

La evolución de la industria automotriz está cambiando la manera de entender el mantenimiento y la reparación de los vehículos. La incorporación de sistemas electrónicos cada vez más complejos exige nuevas capacidades técnicas, equipos especializados y profesionales preparados para identificar fallas con mayor precisión. En este contexto, la tecnología se ha convertido en una aliada fundamental para los talleres que buscan responder a las necesidades de una nueva generación de automóviles.

Mecánica Automotriz Especializada (Mec Car GT), avanza en esa transformación con inversiones en herramientas de diagnóstico de última generación y procesos orientados a fortalecer la precisión de sus servicios.

Su más reciente adquisición es el Autel MaxiSys Ultra S2, un equipo de diagnóstico avanzado que amplía las posibilidades de análisis de los sistemas electrónicos y eléctricos de los vehículos. Más allá de la lectura de códigos de falla, esta tecnología permite escanear diferentes módulos, analizar datos en tiempo real, realizar pruebas activas de componentes y ejecutar adaptaciones y reaprendizajes después de determinadas reparaciones.

“Entendemos que la evolución de los vehículos exige también una evolución en la forma de hacer mecánica. Por eso, estamos fortaleciendo nuestra capacidad técnica con herramientas que nos permitan comprender mejor lo que ocurre en cada sistema y tomar decisiones de reparación más precisas”, explica Tatiana Ramírez Charry, gerente de la empresa.

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Diagnósticos más precisos

La incorporación de componentes electrónicos y redes de comunicación en los automóviles ha elevado las exigencias del diagnóstico automotor. Identificar una falla requiere, cada vez más, interpretar información de distintos módulos, analizar señales eléctricas y comprobar el funcionamiento de componentes antes de intervenirlos.

El Autel MaxiSys Ultra S2 integra funciones que facilitan este trabajo, entre ellas un osciloscopio de cuatro canales y un multímetro para examinar señales y variables eléctricas. Estas herramientas amplían la capacidad de análisis técnico y permiten abordar problemas que no siempre se identifican mediante una revisión convencional.

“La tecnología nos permite ir más allá de los síntomas y profundizar en las posibles causas de una falla. Esto es importante para orientar mejor las reparaciones, reducir intervenciones innecesarias y ofrecer a nuestros clientes mayor claridad sobre el estado de sus vehículos”, señala la gerente.

Esta evolución cobra especial relevancia ante el crecimiento de tecnologías de propulsión alternativas y la presencia de vehículos híbridos y eléctricos en el mercado. Aunque cada modelo tiene requerimientos específicos, la capacidad de interpretar sistemas electrónicos y trabajar con equipos adecuados resulta cada vez más importante para el sector.

“No se trata solamente de adquirir equipos modernos, sino de saber utilizarlos para entregar un servicio profesional. La combinación entre conocimiento, experiencia, tecnología y un excelente equipo es la que realmente marca la diferencia”, afirma la gerente de Mecánica Automotriz Especializada. Foto: Tatiana Ramírez Charry - Mecánica Automotriz Especializada

Tecnología al servicio del cliente

Para la gerente, la inversión en equipos especializados hace parte de una estrategia que combina tecnología, experiencia técnica y capacitación. El propósito es fortalecer los procesos de diagnóstico y reparación, al tiempo que se construye una relación con el cliente basada en la confianza y la transparencia.

La apuesta también responde a un desafío de la industria: adaptar los servicios de mantenimiento a vehículos cuya complejidad tecnológica demanda actualización permanente. En ese escenario, disponer de herramientas avanzadas es un paso importante, pero su aprovechamiento depende también de la preparación de los técnicos y de la aplicación de procedimientos adecuados.

“No se trata solamente de adquirir equipos modernos, sino de saber utilizarlos para entregar un servicio profesional. La combinación entre conocimiento, experiencia y tecnología es la que realmente marca la diferencia”, afirma Ramírez.

La compañía busca continuar fortaleciendo sus capacidades para responder a las nuevas necesidades del mercado automotor y consolidar una operación en la que el diagnóstico tenga un papel central en la calidad del servicio.

“Queremos contribuir a transformar la manera de hacer mecánica en Colombia, con procesos más profesionales, diagnósticos más precisos y una atención que les permita a nuestros clientes tomar decisiones informadas sobre sus vehículos”, concluye la gerente.