Shenny González, la primera mujer en presidir Asobolsa

Hay caminos que no se trazan en línea recta. El de la abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Legislación Financiera de los Andes y en Derecho de Seguros, y magíster en Derecho Económico de la Javeriana, se fue construyendo con la constante de aprender: “Cada trabajo era una nueva oportunidad para seguirme formando”. Se inscribía en diplomados, sumaba especializaciones y buscaba herramientas que le permitieran responder a los desafíos de un sector en permanente transformación.

Fue subdirectora de Cambios Internacionales del Banco de la República, y asesora del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera de Colombia. En esas entidades conoció las dinámicas de la regulación, la supervisión y las políticas públicas que dan forma al sistema financiero. Desde 2022 integra el Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores. Llegó a Asobolsa en 2018 como vicepresidenta ejecutiva y legal y siete años después fue elegida presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Su mayor logro, afirma, ha sido cambiar la forma en que el gremio se relaciona con el mercado: “Pasamos de reaccionar a los cambios a anticiparnos a ellos”. Bajo su liderazgo, Asobolsa ha impulsado la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú. Su reto actual es “llevar al gremio al siguiente nivel y ampliar la conversación más allá de las comisionistas de bolsa: hacia una agenda conjunta con los demás actores que integran el mercado”.