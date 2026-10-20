Indígena habló del ritmo de trabajo de Abelardo De La Espriella y el presidente tomó decisión en sus redes sociales

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, un análisis que hizo un indígena sobre su ritmo de trabajo a través de las redes sociales. Incluso, hizo una comparación con el anterior gobierno Petro.

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El indígena destacó que De La Espriella tenga la clara convicción de servirle al país y de trabajar sin descanso por el progreso de Colombia.

“Hace unos meses los petristas decían que Petro no podía solucionar todo porque eran solo cuatro años y Petro lo único que les decía era que a él no lo dejaban trabajar. Y se lo creían”, indicó en sus redes sociales.

Y agregó el indígena: “Pero ahora que este gobierno nos ha dicho a nosotros que no lo dejan trabajar, él (Abelardo De La Espriella) sigue trabajando firme, pero los mismos que decían eso ahora sí salen a marchar diciendo que en dos meses ya debe solucionar”. Ese mensaje llamó la atención del presidente y tomó la decisión de compartirlo publicándolo como una historia en su cuenta personal de Instagram.

Historia publicada por Abelardo De La Espriella en su cuenta de Instagram. Foto: Historia publicada por Abelardo De La Espriella en su cuenta de Instagram

Recientemente, el mandatario colombiano sorprendió al revelar en pleno evento del Gobierno cuántas horas duerme al día. El dato se conoció en medio de un mensaje que le dio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char: “Ahora viene lo verdaderamente complejo, pero al tiempo lo que más nos gusta: ejecutar, terminar lo pendiente y prestar un mejor servicio a quienes utilizan el Ernesto Cortissoz”.

“Lo bueno es que ya tengo a quién llamar. Alcalde (haciendo referencia a Alejandro Char): no sirve el aire, se dañó el baño. Así que agárrate porque yo duermo solamente tres horas 50, ¿estamos por ahí, verdad?, el alcalde duerme media horita más, o sea, que vamos a tener conversaciones a la madrugada”, afirmó en ese momento el jefe de Estado.

Y en otro escenario, cuando estaba atendiendo la emergencia producto del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el mandatario colombiano soltó una pulla a la administración del expresidente Petro.

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“Queridos caleños, sé que hay cansancio, que hay tristeza, que hay dolor, pero también hay esperanza. No vengo a decirles que lo vamos a resolver mañana. El alcalde habla de tres años; yo creo que juntos podemos hacerlo en dos años, aunque a ustedes les quedan conmigo 15, 16 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que 15 meses con el Tigre equivalen como a 10 años con los vagos que estaban antes. Con ustedes, que son trabajadores, vamos a sacar las cosas adelante, ¿no? Porque eso es lo que había; era vago ahí y flojo era lo que había. Aquí no hay flojera ni hay cansancio”, concluyó De La Espriella en ese evento.