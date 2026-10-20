Reviven cuando Gustavo Petro, siendo presidente, invitó a Salvatore Mancuso a “su oficina”; este es el video

En medio de la fuerte polémica que estalló en el país por el llamado pacto de Valledupar, el cual tiene que ver con presuntos vínculos del anterior gobierno de Gustavo Petro con exjefes paramilitares, se revivió un video que desató una ola de comentarios.

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Este se relaciona con una declaración que dio Petro siendo presidente el pasado 18 de marzo de 2024 desde Montería. Allí, el entonces mandatario lanzó una invitación al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que visitara su oficina.

“No olvidar la historia, mirar hacia adelante, no podemos seguir reproduciendo la cacería y en cierta forma voy a invitar a Mancuso, si se puede, a mi oficina, me van a caer truenos y centellas”, expresó Petro.

El presidente Gustavo Petro, desde Montería, reveló que quiere invitar “si se puede” al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a su oficina y admitió que “van a caer truenos y centellas”. https://t.co/Lec0VexZv6 https://t.co/L8vSjeiSaw — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2024

Además, anotó: “Le voy a proponer cerrar esa historia de Colombia de la cacería contra humildes campesinos él tiene una historia. Pero va hacer simbólico en le sentido de que se acaba la cacería un cordobés y otro cordobés casi con mismos orígenes. Eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido”.

Esa particular declaración de Petro cobra mayor relevancia, ya que esta semana el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunció que su gobierno lo buscó para que se acusara a Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras, en lo que ahora se denomina el pacto de Valledupar.

Así, Mancuso denunció que en el Gobierno Petro se pretendió que los exjefes paramilitares, quienes formaron parte de las negociaciones de Ralito, hicieran señalamientos contra la derecha en Colombia. Esto ocurrió en octubre de 2025, en plena campaña presidencial.

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“Nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, concluyó Mancuso.