El millonario vacío presupuestal encontrado en el Fondo del Magisterio: profesores quedaron desprotegidos por el Gobierno Petro

Durante este 20 de octubre, se conoció una grave situación que existe en el Fondo del Magisterio (Fomag) tras 28 meses de la implementación del modelo promovido por la administración de Gustavo Petro. La situación fue puesta en evidencia por la senadora Claudia Margarita Zuleta.

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Un centenar de derechos de petición entregados por los ministerios de Educación, Hacienda, Salud y Trabajo, así como por la Fiduprevisora, la SuperSalud y la Vicepresidencia del Fomag, dejaron ver que el cambio en el sistema no significó una mejora en la atención, pero sí la consolidación de un sistema de seguridad más costoso.

Más del 30 % de los municipios del país contaban con un solo prestador de servicios de salud para los afiliados al Fomag, una situación que limitaría la libertad de elección prometida con el nuevo modelo. Foto: LESLY SÁNCHEZ

De hecho, una de las promesas de la administración anterior fue una transformación del modelo, dando libertades de elección a los más de 816.000 afiliados para que cada uno pudiera elegir el médico de su preferencia. Sin embargo, a la fecha, más del 30 % de los municipios del país solo tenían un prestador, lo que afectó la libertad de elección de los usuarios, que se vieron obligados a elegir el único médico que estaba disponible.

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“El Gobierno Petro actuó con irresponsabilidad al ejecutar una transformación de esta magnitud sin acreditar suficientemente su preparación. Los documentos muestran fallas operativas, presión financiera y brechas asistenciales que exigen explicaciones. Las responsabilidades individuales corresponden a las autoridades competentes”, dijo la senadora Zuleta.

La senadora Claudia Margarita Zuleta cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro por la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, que tras 28 meses de operación presenta, según sus denuncias, fallas en la atención, mayores costos y limitaciones en la libertad de elección de los afiliados. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

Respecto a los costos, la congresista precisa que el costo mensual por afiliado pasó de 32.033 pesos en 2024 a 43.878 en 2025: un aumento nominal cercano al 37 %. Los datos preliminares para el presente año indican que en los primeros meses de los que se tiene reporte, este bajó a 36.089 pesos.

Adicional a ello, el costo de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM) es un 62 % más alto que el de la UPC en el resto del sistema: es decir, en el Fomag se paga más por el mismo plan de beneficios que tienen otros ciudadanos dentro de EPS que no corresponden a regímenes diferenciados. Su UPC vale casi siete millones de pesos por afiliado.

El costo mensual por afiliado al Fondo del Magisterio pasó de $32.033 en 2024 a $43.878 en 2025, un incremento nominal cercano al 37 %, según las cifras expuestas por la senadora Claudia Margarita Zuleta. Foto: Ortovital / API