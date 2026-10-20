De La Espriella dio mensaje en epicentro del golpe más fuerte en el puerto de Cartagena: “El comienzo de la Patria Milagro”

Este martes 20 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio un contundente mensaje en contra de las organizaciones que se dedican al negocio ilícito del narcotráfico.

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Lo hizo en el puerto de Cartagena, epicentro del golpe más fuerte que han propinado las autoridades en los últimos 10 años en contra del narcotráfico con la incautación de más de siete toneladas de cocaína.

“¡Golpe contundente al narcotráfico! La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa”, expresó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Y agregó en su cuenta persona de X: “En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”.

“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales”, insistió el jefe de Estado.

También afirmó: “Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia. ¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”.

Desde el puerto de Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del golpe más fuerte que se ha propinado en los últimos 10 años en contra del narcotráfico: “Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/ZapyqDeVRQ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

En ese mensaje, el mandatario colombiano dio una declaración: “Esta operación conjunta se hizo de la mano de la DEA y eso es lo que se produce cuando hay cooperación nacional e internacional y decisión política de Gobierno para combatir el peor cáncer que tiene Colombia, que es el narcotráfico”.

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“Del narcotráfico se alimentan todas las formas de violencia, por eso tenemos que combatirlo con total determinación, no solamente frente a la incautación, sino además frente a los cultivos ilícitos. Por eso se hace absolutamente necesario empezar a fumigar, nada ganamos si incautamos la droga, pero no combatimos la raíz, que son los cultivos y toda la economía ilegal”, puntualizó De La Espriella.