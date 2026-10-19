Abelardo De La Espriella confirmó el golpe más grande en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena: “Histórico”

La cuenta personal de X del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se ha convertido en una de las herramientas más comunes para divulgar golpes contra estructuras criminales.

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Y este lunes, 19 de octubre, no fue la excepción, ya que en esa plataforma digital el mandatario colombiano entregó detalles de un operativo que realizaron las autoridades en el puerto de Cartagena.

De acuerdo con lo que afirmó De La Espriella, se trata del “golpe más grande registrado en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena”.

“¡GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO EN CARTAGENA! ¡7,6 toneladas de cocaína incautadas! El golpe más grande registrado en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena. Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (Diran), en el marco de la Estrategia Esmeralda, logró detectar un cargamento de cocaína mezclada con panela pulverizada, con el que los narcotraficantes pretendían burlar los controles de las autoridades”, aseguró De La Espriella.

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “¡Más de $ 42.000 millones arrebatados a las finanzas criminales y más de 19 millones de dosis que no llegarán a las calles!”.

“Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades. ¡Los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas!”, agregó el mandatario colombiano.

También aseguró: “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este contundente resultado. ¡En Colombia se acabó la complacencia con el narcotráfico!”.

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Finalmente, en horas de la mañana de este lunes, el jefe de Estado entregó otros detalles de varios operativos que se ejecutaron en Bogotá: “¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA EL HOMICIDIO EN BOGOTÁ! Gracias al trabajo de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 7 de agosto se logró la captura de 64 presuntos homicidas y la aprehensión de un adolescente”.

“Entre los capturados hay sicarios, feminicidas y uno de los más buscados por homicidio, alias el Gordo. ¡La ofensiva contra el crimen no se detiene! Seguimos trabajando para proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia”, puntualizó.