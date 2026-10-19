El país quedó entre dos versiones totalmente opuestas sobre el supuesto Pacto de Valledupar. Por un lado, están las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien le reveló a SEMANA cómo Gustavo Petro le habría solicitado en octubre de 2025 que le pidiera a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que declararan contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras en plena campaña electoral.

Por el otro lado, está la versión del expresidente Gustavo Petro, quien negó las afirmaciones de su exdirectora del Dapre y pidió que se conozca todo. “Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron”, solicitó a través de su cuenta oficial de X.

En medio de esta controversia, se conoció la Resolución 327 del 21 de septiembre, que firmó con su puño y letra Gustavo Petro, por medio de la cual “se designan gestores de paz a unos exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Y, además, se crea la mesa técnica de la mesa dirigida por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez.

“Diálogo Social Paz Total” y Gustavo Petro. Foto: Suministrada a Semana API

En el documento se designó como gestores de paz a Héctor José Buitrago, Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada, José Baldomero Linares, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Pupo Tovar, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón, Edward Cobos, Héctor Germán Buitrago, entre otros.

El objetivo “es que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”, indicó.

La designación como gestores de paz era de seis meses, es decir, hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que a Petro se le acabara el poder.

“Diálogo Social Paz Total”. Foto: Suministrada a Semana API

Y el texto aclaró que el reconocimiento como gestores de paz “no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”. Ellos, según Petro, podían acompañar otras instancias de diálogos que se desarrollaran en el marco de la política de paz total.

En la resolución se creó el Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las AUC, es decir, la culminación del proceso de paz de Ralito que comenzó hace más de dos décadas en el gobierno de Uribe Vélez.

El comité estaba integrado por el ministro del Interior o su delegado; además, por la directora del Dapre, en este caso, Angie Rodríguez. También por el alto consejero para la Paz, Otty Patiño, y los gestores de paz.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: DAPRE

Entre las funciones estaba garantizar la operatividad del espacio de coordinación para el cierre de la mesa de Ralito, “elaborar un balance integral de los avances y resultados obtenidos que incluya el estado de cumplimiento de compromisos adquiridos por los postulados, reparación y entrega de bienes, verdad aportada y garantía de seguridad y no repetición”.

Lo paradójico es que algunos de los exjefes de las AUC le dijeron a SEMANA que siempre se mantuvieron en la posición de que no entregarían más versiones de lo acontecido sobre el paramilitarismo en Colombia “porque toda la verdad estaba consignada en Justicia y Paz”.

Angie Rodríguez contó a SEMANA que, días después de firmada esta resolución, Gustavo Petro le dio la orden de informarles a los paramilitares que declararan contra De La Espriella, Uribe Vélez y Vargas Lleras.

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente, creí en su momento, de manera ingenua, que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, expresó.

“Días antes del evento, Gustavo Petro me dijo: ‘Bueno, lo que necesito es que ellos (los exparas) hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras”, confesó Angie Rodríguez.

Después, le narró a SEMANA que Petro se molestó con ella porque los exjefes de las AUC se negaron a su solicitud.