“Todavía no he procesado lo que viví”: Honey Ordóñez da detalles de su debut en el desfile de Victoria’s Secret

La emoción todavía está a flor de piel. Para Honey Ordóñez, desfilar por primera vez en el Victoria’s Secret Fashion Show no fue solamente cumplir un objetivo profesional: fue vivir una experiencia que, incluso después de abandonar la pasarela, sigue intentando asimilar.

La modelo colombiana hizo su debut el domingo 18 de octubre de 2026, durante el esperado espectáculo de la reconocida firma de lencería, celebrado en Culver City, California, y se convirtió en la segunda colombiana en participar en este evento, después de Valentina Castro, quien desfiló en 2025.

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Honey Ordóñez conversó con SEMANA sobre su debut en el desfile de Victoria's Secret Foto: Instagram @vspink

En entrevista con SEMANA, la joven sanandresana dejó ver la dimensión personal de este logro. Lejos de presentar su participación como una meta ya superada, habló desde la emoción de quien acaba de vivir algo extraordinario y todavía busca las palabras para describirlo. “Yo creo que aún necesito como calmarme un poquito para procesar. No he procesado aún, estoy como emocionada, procesando todo”, dijo al recordar su paso por la pasarela de Victoria’s Secret.

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La historia de Honey Ordóñez también está marcada por una identidad que reúne dos territorios del Caribe. “Mi mamá es nicaragüense y mi papá es colombiano; yo nací en San Andrés el 22 de julio de 2005”, explica. Aunque pasó sus primeros años en la isla colombiana, su infancia transcurrió también en Nicaragua, donde estudió parte de la primaria en Bluefields, vivió en Managua y después regresó a San Andrés.

Su acercamiento al mundo del modelaje comenzó mucho antes de llegar a las grandes pasarelas. Durante la primaria, cuando vivía en Nicaragua, participó en concursos de belleza infantiles.

Aquella experiencia, que entonces pudo parecer un juego de infancia, despertó una curiosidad que con los años se convertiría en una vocación. “Lo disfrutaba mucho y creo que ahí empezó a gustarme el tema de la ropa que uno se pone en esos eventos”, recordó.

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Honey Ordóñez conversó con SEMANA sobre su debut en el desfile de Victoria's Secret Foto: Instagram @vspink

Esa pasión por el modelaje se volvió a materializar este año cuando desfiló para Pink, el segmento juvenil de Victoria’s Secret donde conoció a Barbara Palvin y Gigi Hadid, dos nombres reconocidos de la industria.

De la primera, habló con la espontaneidad de quien se sorprende al descubrir que una figura admirada puede resultar tan cercana en persona. “Pude hablar con Barbara Palvin; esa mujer es preciosa, demasiado guapa en persona y un ser humano encantador”, contó.

Su impresión de Gigi Hadid estuvo relacionada no solo con su presencia, sino también con la actitud que tuvo hacia las modelos más jóvenes, “Gigi Hadid es de las modelos más humildes y atentas que he conocido”, aseguró.

La experiencia también le permitió ver de cerca a Adriana Lima, otra de las grandes figuras vinculadas a la historia de Victoria’s Secret. “Compartir esos momentos con ellas fue muy especial, igual que ver a Adriana Lima. Todas son impresionantes”, añadió.

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Honey Ordóñez conversó con SEMANA sobre su debut en el desfile de Victoria's Secret Foto: Instagram @vspink

El paso por Victoria’s Secret representa un logro para la trayectoria de Ordóñez, pero la modelo no lo presenta como un punto final. Por el contrario, todavía está asimilando lo ocurrido y prefiere mirar hacia adelante sin dar por hecho cuáles serán sus próximos pasos. “Todavía no he terminado de procesar lo que viví tras el desfile y no sé con certeza qué vendrá, pero estoy muy emocionada porque disfruto al máximo este trabajo”, afirma.

Tras su paso por el importante desfile Ordóñez tiene dos aspiraciones concretas: trabajar en una campaña de la marca y regresar al desfile en futuras ediciones. “Me encantaría hacer una campaña con la marca y volver a estar en el desfile; le apunto a eso y ojalá se dé”, afirmó.