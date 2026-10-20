JEP, con un recorte total de $181.000 millones, quedó aporreada tras aprobación del Presupuesto 2027

Luego de la polémica que se desató en el Congreso de la República, y entre los colombianos, por un recorte al presupuesto de la JEP (Justicia Especial para la Paz) en la torta de los recursos del Estado para el próximo año, surgió una nueva proposición, con un mayor recorte de recursos para la entidad.

La bancada del Centro Democrático fue la que hizo la propuesta, la cual contó con el respaldo de varias firmas, pero también con oponentes que, inclusive, eran de partidos distintos al de oposición: el Pacto Histórico.

Implicó un nuevo recorte, por $11.402.272.009 a la JEP, con lo cual, en total, a la entidad le disminuyeron más de $181.000 millones.

La iniciativa, que fue aprobada dentro de un paquete de proposiciones, se sustentó en la existencia de 850 sentencias ejecutoriadas, por la muerte de miembros de la Fuerza Pública, por un valor de 399.823 millones de pesos, más intereses por $285.338 millones. Entre tanto, la JEP ha contado con 1,26 billones de pesos para inversión desde 2018 y la misma entidad reconoció —según reza en el documento a través del cual se hizo la proposición— que dicha inversión no financia la restauración directa de las víctimas ni la ejecución de sanciones. A ello se le agrega que a septiembre de este año, de su asignación presupuestal, solo había obligado recursos por el 62 % de su inversión.

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