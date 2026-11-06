Ciudades inteligentes e impacto real: la apuesta de Yango group en Colombia

Demostrar que el impacto de una compañía tecnológica no se limita a los servicios que ofrece, sino también a su capacidad para responder a retos, movilizar recursos y generar oportunidades ha sido precisamente la visión con la que Yango está construyendo su presencia en Colombia.

Por ello, además de poner sus capacidades tecnológicas y operativas al servicio de iniciativas de respuesta ante emergencias (como el terremoto del pasado 10 de agosto, en el que Yango Cargo movilizó 40 toneladas de ayuda humanitaria a más de 10 zonas rurales del país), la compañía articuló, recientemente, con el vicepresidente José Manuel Restrepo, un proyecto para apoyar a niñas interesadas en robótica en San Antonio de Arma, una comunidad rural del municipio de Aguadas, Caldas.

Como parte de esta iniciativa, Yango acompañó a las participantes con herramientas tecnológicas y apoyo logístico para facilitar su participación en una competencia de tecnología. El respaldo incluye tiquetes para su desplazamiento, un componente clave para que las niñas pudieran llevar su talento a estos escenarios.

Para Yango, estas alianzas forman parte de una visión en la que la tecnología no solo facilita servicios cotidianos, sino que también puede ampliar el acceso al conocimiento y contribuir a la formación de nuevas generaciones. “Colombia tiene un enorme talento que merece encontrar oportunidades para desarrollarse. Creemos en el valor de las alianzas que permiten conectar ese potencial con herramientas, conocimiento y experiencias que pueden marcar una diferencia en el futuro de las personas”, destaca María Villate Gaitán, vocera de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Yango Colombia.

Seguridad, información y oportunidades, la huella de Yango en el país

Desde su llegada en 2024, la compañía ha consolidado un ecosistema de 25.000 socios conductores y más de 50 colaboradores locales. “Para nosotros, crecer en Colombia significa mucho más que ampliar nuestra operación. Significa generar oportunidades, poner nuestra tecnología al servicio de las necesidades del país y construir relaciones que nos permitan aportar soluciones concretas. Queremos que nuestro impacto se refleje tanto en la movilidad de las ciudades como en el desarrollo de las comunidades”, explica Villate.

Y es que en Colombia la movilidad es uno de los sectores donde la transformación digital está generando cambios importantes: se han ampliado las alternativas de desplazamiento y creado ecosistemas que conectan a usuarios, socios conductores y proveedores de servicios. Para Yango, este modelo representa una oportunidad de contribuir a la economía local mediante soluciones que facilitan la conexión entre la demanda de movilidad y las personas que prestan estos servicios.

Ante este panorama, la capacidad de convertir información en acciones preventivas es otra de las dimensiones del impacto tecnológico de la compañía. Según su reporte de seguridad 2024-2025, la compañía registró una reducción del 24 por ciento en comportamientos de conducción temeraria en Latinoamérica. En Colombia, los contactos posteriores al viaje relacionados con seguridad disminuyeron un 78 por ciento durante el período analizado.

Estas cifras forman parte de una estrategia que combina herramientas digitales, análisis de datos, educación y colaboración con diferentes actores del ecosistema de movilidad. En este campo, Yango también ha promovido espacios de diálogo con autoridades y actores institucionales, incluida la Policía Nacional, para fortalecer una cultura de prevención y avanzar hacia una movilidad más segura.

“Queremos que Yango sea reconocida no solo por la tecnología que desarrolla, sino por el valor que genera en Colombia. Nuestro propósito es seguir construyendo un ecosistema que conecte personas, impulse oportunidades y contribuya al desarrollo de las comunidades. Esa es la visión de largo plazo que tenemos para el país”, concluye Villate.