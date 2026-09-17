WhatsApp no volverá a ser como antes: este es el cambio que permitirá usar tres cuentas en un mismo celular

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo. Con más de 2.000 millones de usuarios, la plataforma mantiene un ritmo constante de actualizaciones con el propósito de adaptarse a nuevas formas de comunicación, fortalecer la seguridad y facilitar el uso diario.

Cómo ocultar los chats restringidos de WhatsApp para que desaparezcan de la pantalla sin eliminar las conversaciones

Aunque muchas de estas novedades llegan de forma silenciosa y aparecen sin grandes anuncios dentro de la aplicación, cada cambio busca que enviar mensajes, hacer llamadas o compartir archivos sea una experiencia más práctica y segura.

A lo largo de 2026, Meta ha incorporado funciones enfocadas en mejorar el servicio tanto en celulares como en computadores y tablets. Entre ellas hay herramientas para organizar conversaciones, optimizar el uso de la plataforma y ofrecer nuevas alternativas para proteger las cuentas frente a posibles intentos de fraude.

La novedad permitirá administrar tres cuentas en un mismo dispositivo

Una de las actualizaciones más recientes apunta a ampliar el soporte para varias cuentas dentro de la misma aplicación. La función permitirá gestionar hasta tres perfiles diferentes de forma simultánea en un solo dispositivo, superando el límite actual de dos.

La función todavía se encuentra en fase de pruebas para iPhone. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde junio, WhatsApp ofrece la posibilidad de mantener dos cuentas activas al mismo tiempo, una opción pensada para quienes utilizan un número personal y otro de trabajo sin necesidad de cambiar de celular.

Ahora, según reveló el portal especializado WABetaInfo, la versión beta para iPhone (v26.37.10.15) muestra que la compañía ya prueba la incorporación de una tercera cuenta.

Cada perfil permanecerá completamente independiente, por lo que los chats, las notificaciones, la configuración y el historial de conversaciones seguirán separados. Además, la aplicación incluirá un menú para cambiar de una cuenta a otra rápidamente o agregar un nuevo perfil cuando el usuario lo necesite.

WhatsApp trabaja en una función para tener tres cuentas abiertas al mismo tiempo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Qué se necesita para usar esta función

Para aprovechar esta característica, el dispositivo deberá ser compatible con el uso de varias tarjetas SIM o eSIM, un requisito que Meta ya había explicado anteriormente en el blog oficial de WhatsApp.

Por ahora, la herramienta sigue en fase de pruebas y su despliegue será gradual en los celulares compatibles. Quienes quieran acceder primero a las novedades de la aplicación deberán mantener la ‘app’ actualizada y contar con una conexión estable a internet para recibir las nuevas funciones a medida que estén disponibles.