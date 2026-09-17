Antes de comprar pilas nuevas, un detalle casi invisible podría estar impidiendo que el control del TV funcione correctamente

Pocas cosas resultan tan frustrantes como querer encender el televisor y descubrir que el control remoto dejó de responder de un momento a otro. La reacción más común es pensar que las pilas se agotaron o que el dispositivo sufrió una avería, lo que interrumpe esa comodidad a la que la mayoría está acostumbrada.

¿Qué pasa si mantiene presionado el botón 0 del control remoto? Esta es la función oculta que activa en el televisor

Lo que parece un inconveniente menor suele convertirse en una serie de intentos fallidos: presionar los botones una y otra vez, cambiar las pilas, acercarse más a la pantalla o incluso darle unos golpecitos al control con la esperanza de que vuelva a funcionar.

Sin embargo, antes de comprar pilas nuevas o dar el control por dañado, conviene revisar un detalle que muchas veces pasa desapercibido.

¿Por qué deja de funcionar el control remoto?

Que un control remoto deje de funcionar no siempre significa que las pilas estén agotadas. En muchos casos, el problema está en los contactos metálicos del compartimento, que con el tiempo pueden acumular suciedad, grasa o una ligera capa de oxidación que dificulta el paso de la corriente.

Cuando esto ocurre, existe un truco sencillo que puede ayudar a recuperar el funcionamiento sin gastar dinero de más. Según recoge el portal Okdiario, basta con frotar suavemente los contactos metálicos con una goma de borrar limpia o un paño seco para mejorar la conexión eléctrica.

Una simple limpieza de los contactos metálicos puede ser suficiente. Foto: Getty Images

Las pilas necesitan un buen contacto entre sus polos y el dispositivo para transmitir la energía. Si esa unión se ve afectada por residuos o desgaste superficial, el control puede dejar de responder aunque las baterías todavía tengan carga.

Cómo aplicar el truco correctamente

Para hacerlo de forma segura, siga estos pasos:

Retire las pilas del control remoto.

Compruebe que estén en buen estado.

Limpie suavemente los extremos metálicos con una goma de borrar limpia o un paño seco .

. Elimine los residuos que queden después de la limpieza.

Revise también los contactos del compartimento.

Vuelva a colocar las pilas respetando la polaridad indicada.

Si las pilas presentan fugas de líquido, polvo blanco, corrosión, hinchazón o cualquier otro daño visible, no intente limpiarlas. Lo recomendable es retirarlas con cuidado y llevarlas a un punto de reciclaje autorizado, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Es probable que exista un problema de contacto y no una batería agotada. Foto: Getty Images

¿Cuándo funciona este método?

Es importante tener en cuenta que este método no recarga las pilas. Su utilidad está en mejorar el contacto eléctrico cuando la batería aún conserva carga y el fallo se debe a una conexión deficiente, algo frecuente en controles remotos, relojes o calculadoras que han permanecido guardados durante mucho tiempo.

En cambio, si las pilas ya están completamente descargadas o presentan signos de deterioro, la única solución es reemplazarlas por unas nuevas y desechar las usadas de manera adecuada.