La nueva función de WhatsApp que genera preocupación por posibles fraudes y suplantaciones de identidad

La nueva función de nombres de usuario de WhatsApp ha despertado preocupación entre expertos en ciberseguridad, autoridades y empresas por el riesgo de fraudes y suplantaciones de identidad. La inquietud surge ante la posibilidad de que personas malintencionadas se apropien de nombres similares a los de figuras públicas, instituciones o entidades oficiales, una situación que ya motivó una alerta por parte de los reguladores en la India.

La plataforma de mensajería de Meta trabaja en esta herramienta desde 2023. Inspirada en una función que Telegram introdujo en 2014, permitirá que los usuarios puedan ser contactados mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir su número de teléfono, con el objetivo de reforzar la privacidad.

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De cara a su lanzamiento oficial, previsto para finales de este año, WhatsApp anunció esta semana que los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario y elegir el alias con el que desean identificarse dentro de la aplicación. Sin embargo, aunque la herramienta busca ofrecer una mayor protección de la información personal, también ha encendido las alarmas por los riesgos asociados a posibles casos de suplantación.

Las primeras señales de este problema no tardaron en aparecer. En las horas posteriores a la habilitación de la función, comenzaron a detectarse variaciones de nombres de políticos, celebridades y otras figuras públicas de la India, según informó el medio tecnológico TechCrunch.

Uno de los casos más comentados fue el del fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien aseguró en su cuenta de X que no pudo reservar el alias “cz_binance” para WhatsApp, el mismo identificador que utiliza en la red social, porque otra persona ya lo había registrado.

Este tipo de situaciones evidencia uno de los principales riesgos de la nueva herramienta. Una ligera modificación en el nombre de usuario de una institución, empresa o personaje reconocido podría ser suficiente para engañar a otros usuarios y facilitar estafas o intentos de fraude.

La plataforma permitirá que los usuarios se identifiquen mediante un nombre de usuario. Foto: Getty Images / WhatsApp - SEMANA

Precisamente esta preocupación ya llegó a las autoridades de la India, el mayor mercado de WhatsApp. De acuerdo con TechCrunch, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) envió esta semana un aviso a la compañía en el que manifestó su inquietud por el posible incremento de fraudes financieros y casos de suplantación de identidad.

Así las cosas, solicitó a WhatsApp que no realice un despliegue masivo de la función hasta evaluar su impacto dentro del marco legal y analizar las posibles consecuencias que podría tener el uso de los nombres de usuario.

Frente a estas críticas, Meta aseguró que reserva de forma proactiva los nombres de figuras públicas, entidades gubernamentales y algunas de sus variantes para reducir el riesgo de suplantación. No obstante, la compañía no ha explicado cuáles son los criterios que utiliza para decidir qué nombres protege y cuáles quedan disponibles.

Poco después de habilitar la reserva de nombres de usuario se detectaron alias similares a los de políticos y celebridades en la India. Foto: 123rf

Como medida adicional, la empresa también permitirá que los usuarios reclamen el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook, con el propósito de reducir las posibilidades de fraude y mantener una identidad consistente entre las diferentes plataformas de Meta.

Finalmente, la plataforma afirmó que tendrá en cuenta las observaciones de expertos y reguladores antes de implementar la herramienta de manera definitiva a nivel mundial. Mientras tanto, recomendó a los usuarios elegir un nombre de usuario único para identificar su cuenta dentro de la aplicación.

*Con información de Europa Press.