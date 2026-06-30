¿Es obligatorio el nuevo alias? WhatsApp aclara el futuro de quienes no reserven su nombre de usuario con @

Recientemente, ha surgido la duda sobre si el uso de un alias o nombre de usuario (ese nombre que empieza con el símbolo @) será obligatorio para todos los usuarios de WhatsApp.
Esta nueva opción está pensada simplemente para darte un nivel extra de privacidad si así lo desea el usuario.
Un nombre de usuario es un identificador único que comienza con el símbolo @ (por ejemplo, @Nombre123). Su función técnica principal es permitir que otros individuos inicien contacto (mensajes o llamadas) sin que el titular de la cuenta tenga que revelar su número de teléfono.
¿Será obligatorio crear un nombre de usuario en WhatsApp?
La respuesta es no. WhatsApp confirmó que el uso de los nombres de usuario con el símbolo @ será completamente opcional, por lo que quienes prefieran seguir utilizando únicamente su número de teléfono podrán hacerlo sin ningún cambio en la aplicación.
La aclaración fue hecha por la compañía tras la consulta de un usuario en X. En su respuesta, la plataforma indicó: “Los nombres de usuario son opcionales y si no quieres usar uno, nada cambia para ti”.
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
Además, la empresa explicó que esta función fue diseñada para ofrecer una alternativa de privacidad, no para reemplazar el sistema actual. También señaló que “es completamente opcional” y que quienes decidan no crear un alias podrán seguir usando WhatsApp como hasta ahora, manteniendo el control para aceptar, bloquear o reportar nuevos contactos.
Es importante distinguir este identificador del “nombre visible” del perfil; mientras que varias personas pueden tener el mismo nombre para mostrar, cada alias con @ debe ser exclusivo de una sola cuenta. Este sistema busca ofrecer a los usuarios mayor control sobre su información personal frente a contactos nuevos.
El proceso actual de reserva y activación gradual
La implementación de esta característica se realiza de forma progresiva en distintos países. Debido a esto, se ha habilitado la opción de reservar un nombre de usuario. Al realizar la reserva, el nombre queda guardado para el titular y ninguna otra persona puede reclamarlo.
La reserva no implica una activación inmediata. La plataforma enviará una notificación cuando la función esté lista para ser utilizada plenamente. Mientras el proceso de activación no se complete, el alias reservado no será visible para otros usuarios. Además, existe la flexibilidad de modificar o eliminar el nombre reservado en cualquier momento, aunque esto último podría dejarlo disponible para que otra persona lo utilice.
Finalmente, el sistema mantiene las herramientas de seguridad vigentes: al recibir un mensaje de un remitente desconocido por medio de su alias, el receptor podrá visualizar si se trata de una cuenta nueva, si comparten grupos o si el contacto proviene de un país distinto, manteniendo siempre la facultad de bloquear o reportar la cuenta si fuera necesario.