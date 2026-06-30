¿Dónde se coloca la nueva @ en WhatsApp? Reserve su nombre de usuario rápido antes de que sea tarde

WhatsApp anunció la transformación que consiste en la manera en que se puede contactar con otras personas, permitiendo que la privacidad sea la prioridad. A diferencia del nombre que todos ven en el perfil, el nombre de usuario es un identificador único que va precedido por el símbolo @ (como @PersonaEjemplo).

Este funciona como una “dirección” personal: al compartirlo, otra persona podrá escribir o llamarle sin necesidad de tener el número de contacto.

“No activen eso”: WhatsApp responde sobre la seguridad de los nuevos nombres de usuario con @

¿Por qué es urgente elegir el tuyo ahora?

Aunque esta función se está activando poco a poco en todo el mundo, ya es posible reservar el nombre de usuario. Lo más importante es entender que estos nombres son únicos; es decir, no puede haber dos personas con el mismo alias exacto. Si se espera demasiado, es muy probable que el nombre que desee ya haya sido tomado por otra persona, obligando a usar combinaciones de números o símbolos adicionales para encontrar uno disponible.

Los nombres de usuario serán exclusivos y no podrán repetirse entre cuentas Foto: Getty Images / WhatsApp - SEMANA

Reservar el lugar garantiza que ese nombre quede guardado exclusivamente y nadie más pueda reclamarlo.

Guía sencilla para reservar el nombre

Para realizar este proceso, deberá seguir estos pasos:

Actualización obligatoria: Verificar en la tienda de aplicaciones del celular (Play Store o App Store) que tenga la versión más reciente de WhatsApp. Ruta de acceso: Abrir la aplicación y dirigirse al menú de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’. Sección de cuenta: Entrar en la opción denominada “Cuenta”. Localizar el apartado: Buscar donde dice “Nombre de usuario”. Elegir la opción: Aquí podrá escribir un nombre nuevo o, si prefiere mantener una identidad coherente en internet, podrá importar el nombre que ya use en Instagram o Facebook vinculando las cuentas.

Paso a paso para configurar el nombre de usuario en WhatsApp Foto: WhatsApp - SEMANA

¿Qué pasa después de la reserva?

Una vez que encuentre un nombre disponible y lo acepte la aplicación, quedará reservado. Es importante tener paciencia, ya que recibirá una notificación de WhatsApp cuando la función esté totalmente activa para que pueda empezar usarse.

Mientras tanto, nadie podrá ver ese alias ni contactar a través de él hasta que se complete la activación. Una vez que esté en marcha, se tendrá la libertad de compartir el @ en lugar de los dígitos personales, manteniendo el número de teléfono en privado para aquellos que no lo tengan guardado.

Además, si cambia de opinión, se puede modificar o borrar la reserva en cualquier momento, aunque esto dejaría el nombre libre para que alguien más lo tome.