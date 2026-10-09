Recoger agua lluvia en casa puede ayudar a ahorrar dinero: lo que debe tener en cuenta antes de hacerlo

La lluvia es un recurso natural que, en muchos casos, termina en los desagües sin que se aproveche su potencial. Sin embargo, recolectarla es una alternativa para reducir el consumo de agua potable, ahorrar dinero y adoptar prácticas más sostenibles.

¿Cada cuánto debería limpiar el tanque de agua de su casa? El error que muchos cometen

Este proceso, conocido como aprovechamiento de aguas lluvias, consiste en captar el agua de techos, terrazas y otras superficies adecuadas para almacenarla en tanques o recipientes y utilizarla posteriormente en actividades domésticas que no requieren agua potable, como limpiar pisos, lavar patios o regar las plantas.

No obstante, para aprovechar este recurso de manera segura, es necesario tomar ciertas precauciones. Aunque a simple vista parezca limpia, la lluvia puede arrastrar polvo, hojas, excrementos de aves y otros contaminantes presentes en las superficies por las que circula.

De acuerdo con las recomendaciones de Rain Harvesting, el primer paso para implementar un sistema de recolección es definir el uso que se le dará al agua y la cantidad que se necesita. Estos factores permiten determinar las características de la instalación y la capacidad de almacenamiento más adecuada para cada casa.

Persona recogiendo agua lluvia. Foto: Getty Images

Después, es importante revisar el estado del techo y las canaletas, pues de estas estructuras depende la captación y conducción del agua hasta el depósito. También se debe elegir un tanque con capacidad suficiente para almacenar el volumen recolectado, teniendo en cuenta las necesidades del hogar.

Ahora, para impedir que hojas, ramas y otros residuos lleguen al depósito, se recomienda instalar filtros en los puntos de entrada. Además, un dispositivo que desvíe la primera descarga permite separar el agua inicial, que suele arrastrar una mayor cantidad de suciedad acumulada en el techo, antes de que llegue al tanque.

El almacenamiento también requiere medidas de protección. Las entradas y salidas del depósito deben estar debidamente cubiertas para evitar el ingreso de insectos, animales y otros contaminantes.

Otro aspecto que se debe definir es la forma de extraer el líquido. Según las características de la instalación, puede utilizarse una bomba o aprovechar la gravedad para distribuirlo.

Mujer reglando las plantas. Foto: Getty Images/Image Source

En cualquier caso, es importante inspeccionar y limpiar periódicamente el tanque, los filtros y las tuberías, con el fin de retirar los sedimentos y evitar que el agua permanezca almacenada durante periodos prolongados sin mantenimiento.

Finalmente, se puede incorporar un sistema de filtración adicional para reducir la presencia de partículas y mejorar características como el color y el olor.

Sin embargo, si se pretende utilizar para beber o preparar alimentos, es indispensable aplicar un tratamiento adecuado y comprobar que cumpla con los requisitos sanitarios correspondientes.