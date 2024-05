¿Cuál es el significado de que florezca un cactus?

Los cactus son plantas muy apatecidas para tener no solo en la casa sino en la oficina. Son fáciles de cuidar, de especies muy variadas, diversidad de tamaños que se ajustan a cualquier espacio y, además, nunca pasan de moda.

Los cactus son plantas que no florecen con frecuencia y esto puede estar relacionado con que no se le aplica la cantidad de agua necesaria, le da poca luz o tiene deficiencia del sustrato. De acuerdo con la revista Mejor con Salud , todos los cactus florecen, solo que algunos lo hacen cuando alcanzan una altura de dos metros o suman muchos años. Luego del primer florecimiento anual, en la misma época, vuelven a brotar los capullos.

Cómo hacer que florezcan

Así mismo, es clave tener presente que los cactus no deben regarse mucho. La recomendación es comenzar a regarlos en primavera, pero no de forma abundante. Lo que sí es determinante es que el sol les dé de lleno, la mayor cantidad de horas que sea posible en el día, además de procurar que disponga de un ambiente cálido por las noches.

Según El Mueble, los cactus llegan a soportar temperaturas de hasta 27 ° C. Sin embargo, durante el invierno sufren porque no son resistentes al frío, y menos a temperaturas por debajo de los 7 ° C.