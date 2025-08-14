Suscribirse

Ni cactus ni bonsáis: la efectiva ‘planta ventilador’ que absorbe el calor de su hogar

Colocar plantas que absorben el calor no solo aporta estética al espacio, sino que contribuye a un ambiente fresco y saludable.

Redacción Cómo
14 de agosto de 2025, 9:22 p. m.
Interior of domestic room. Potted plants with watering can at home.
Colocar plantas que absorben el calor no solo aporta estética al espacio, sino que contribuye a un ambiente fresco y saludable. | Foto: Getty Images

Cuando la temperatura llega a máximos históricos, la permanencia en interiores puede ser sofocante, e incluso, puede acarrear riesgos para la salud. Ante esta situación, existe un método natural que puede ayudar a bajar la temperatura y refrescar el ambiente. Las plantas no solo sirven para purificar el aire, también contribuyen a disminuir las altas temperaturas en el hogar.

Colocar plantas que absorben el calor no solo aporta estética al espacio, sino que contribuye a un ambiente fresco y saludable. Especies como el helecho de Boston, el poto, la cinta, el aloe vera, son ejemplos perfectos de como la naturaleza es una gran aliada a la hora de luchar contra el calor.

Helecho de Boston

Helecho de boston
El helecho de Bostón, es una planta conocida por su capacidad para humidificar el ambiente y absorber el calor. | Foto: Getty Images

El helecho de Bostón, es una planta conocida por su capacidad para humidificar el ambiente y absorber el calor. Esta especie es originaria de los bosques tropicales y es ideal para mantener la frescura del hogar durante los días más calurosos del año. El follaje de esta planta actúa como un filtro natural, eliminando toxinas del aire y mejorando la calidad del mismo.

Poto

Planta Potus
Esta especie, también conocida como potus, es una opción ideal para refrescar el hogar. | Foto: Portal Suculent Avenue

Esta especie, también conocida como potus, es una opción ideal para refrescar el hogar. Esta planta trepadora es muy fácil de cuidar y puede prosperar en diversas condiciones de luz. El poto es muy eficaz para eliminar contaminantes del aire, esto resulta en un ambiente más limpio y saludable. Además, su capacidad para transpirar grandes cantidades de agua ayuda a reducir la temperatura del ambiente, creando un efecto refrescante.

Cinta

La cinta es una planta muy conocida por su habilidad para purificar el aire y absorber el calor. Esta especie libera humedad en el ambiente a través de la transpiración, esto permite reducir la temperatura del interior y mejorar la sensación térmica. Lo mejor de la cinta es su fácil mantenimiento y rápida propagación, esto la hacen una opción bastante popular para quienes buscan refrescar el hogar de manera natural.

Aloe vera

Aloe vera
La aloe vera una planta conocida no solo por sus propiedades medicinales, sino también por su capacidad para refrescar el ambiente. | Foto: Getty Images

Otra buena opción es la aloe vera, una planta conocida no solo por sus propiedades medicinales, sino también por su capacidad para refrescar el ambiente. Esta planta almacena agua en sus hojas, lo que le permite liberar humedad en el aire y ayuda a reducir la temperatura del entorno. Asimismo, la aloe vera es eficaz en la absorción de dióxido de carbono por las noches y en la purificación del aire, esto contribuye a un ambiente más saludable.

