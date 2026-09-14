Guía práctica para cuidar lirios en casa: el truco para mantener sus hojas verdes, brillantes y lograr que florezca

El lirio de la paz destaca por sus elegantes espatas blancas y sus hojas verdes y brillantes, características que lo han convertido en una de las plantas de interior más apreciadas. Además de su atractivo ornamental, se relaciona con conceptos como la paz, la armonía, la pureza, la esperanza, la prosperidad y la longevidad, por lo que también suele elegirse como regalo en ocasiones especiales, como bodas y funerales.

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Originario de los bosques tropicales de Centroamérica y Colombia, el lirio de la paz necesita temperaturas cálidas y luz indirecta o filtrada para desarrollarse adecuadamente. Durante los meses más fríos, mantener estas condiciones resulta especialmente importante, ya que los cuidados que reciba en invierno pueden influir directamente en su crecimiento y en la posibilidad de que vuelva a florecer, según recomendaciones de la Royal Horticultural Society (RHS) recogidas por Express.

Sin embargo, aunque suele considerarse una planta relativamente fácil de cuidar, algunos errores relacionados con el riego, la iluminación o la limpieza de sus hojas pueden afectar su crecimiento. Por eso, conocer algunos cuidados básicos puede marcar la diferencia para mantenerla saludable y favorecer su floración.

De acuerdo con el creador de contenido El de las Plantas, dedicado a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, uno de los aspectos más importantes para el cuidado de esta especie es que prefiere tener “las raíces apretadas”. Por ello, recomienda utilizar una maceta cuyo tamaño represente aproximadamente el 30% de la planta, mientras que el ejemplar ocupe el 70% restante.

El riego también requiere especial atención. El lirio de la paz necesita mantener cierto nivel de humedad en el sustrato, pero esto no significa que deba permanecer constantemente empapado. Un exceso de agua puede provocar problemas en las raíces y afectar considerablemente la salud de la planta.

Esta planta es símbolo de paz y prosperidad, por lo que muchos optan por tenerla en la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una recomendación práctica, según el creador, es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. Si la capa superior del sustrato se encuentra seca, puede ser momento de añadir agua. Además, la maceta debe contar con agujeros de drenaje que permitan eliminar el exceso.

Una de las recomendaciones del creador de contenido consiste en preparar un té de plátano y diluirlo en agua para que la planta pueda absorber sus minerales y, de esta manera, favorecer su floración.