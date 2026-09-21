Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel. Su hoja de vida ya fue publicada en el portal de aspirantes de Presidencia.

La excongresista Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, llega a la embajada de Colombia en Perú en la era de Abelardo De La Espriella

Hoja de vida de Tania Gilinsky Foto: Aspirantes presidencia

La hoja de vida divulgada por la Presidencia muestra que Gilinski ha construido su trayectoria principalmente entre el sector privado, los contenidos y la academia.

De acuerdo con la información oficial reportada sobre su perfil, cuenta con formación en Estados Unidos y estudios relacionados con Historia y Literatura en Wellesley College, además de una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Stanford.

“Empieza la semana milagro”: José Manuel Restrepo y María Consuelo Araújo se la juegan por la inversión privada de EE. UU. en Colombia

Antes de su llegada a la diplomacia, trabajó como periodista y publicista y participó en proyectos empresariales vinculados con la producción de contenidos para público infantil. También ha tenido experiencia en compañías y actividades relacionadas con el sector empresarial y académico.

Pero su designación también tiene un componente familiar que ha llamado la atención. Tania Gilinski es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, quien fue embajador de Colombia en Israel entre 2010 y 2013. Además, es hermana del empresario y banquero Jaime Gilinski.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en EE. UU., reaccionó a la descertificación: culpó al “desgobierno de los últimos cuatro años”

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, y Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: X Gideon Sa’ar

Su llegada a Israel se da en un momento particular de la política exterior colombiana. El Gobierno anunció en agosto el restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con ese país, después de las tensiones que marcaron el vínculo bilateral durante la administración de Gustavo Petro.

A este proceso se sumó el restablecimiento de la exención de visas para viajes turísticos entre ambos países, vigente desde septiembre.

La nueva embajadora tendrá así la tarea de representar a Colombia en una relación que entra en una nueva etapa y en la que Bogotá ha señalado como asuntos de interés la cooperación en seguridad, inteligencia y comercio.