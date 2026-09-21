La excongresista Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, llega a la embajada de Colombia en Perú en la era de Abelardo De La Espriella

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella definió a Thania Vega de Plazas como la nueva embajadora de Colombia en Perú, luego de que el Ejecutivo de ese país otorgara el beneplácito para su designación.

La exsenadora del Centro Democrático asumirá la representación diplomática colombiana en Lima.

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Nueva embajadora de Colombia en Perú. Foto: Semana

Vega fue integrante del Senado entre 2014 y 2018, periodo en el que llegó al Congreso como parte de la lista cerrada del Centro Democrático.

Es hija del exministro de Defensa Miguel Vega Plazas y esposa del general retirado Alfonso Plazas Vega, una figura vinculada a uno de los episodios judiciales más relevantes de la historia reciente del país: la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985.

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Nueva embajadora de Colombia en Perú. Foto: Semana

Su llegada a Lima se produce en momentos en que el gobierno de De la Espriella busca fortalecer los vínculos con Perú. La embajada colombiana llevaba un periodo sin titular y, según la Cancillería, el nombramiento hace parte del proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

El nombramiento también se conoce días después de que el presidente De la Espriella expresara públicamente su respaldo a Plazas Vega, en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos relacionado con los hechos del Palacio de Justicia.

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Nueva embajadora de Colombia en Perú. Foto: Semana

Vega de Plazas se suma así a los nuevos nombres que el actual gobierno ha escogido para ocupar cargos diplomáticos. Entre ellos está el exsenador Juan Carlos Vélez Uribe, designado para la embajada de Colombia en Ecuador.