Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026

Los recursos fueron aprobados por el Congreso estadounidense para comunidades étnicas y programas de derechos humanos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de febrero de 2026, 7:55 p. m.
El anuncio lo hizo la embajada de Estados Unidos.
El anuncio lo hizo la embajada de Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Embajada de Colombia informó este miércoles, 24 de febrero, que Estados Unidos reactivó parte de las ayudas económicas destinadas al país, luego de que el Congreso estadounidense aprobara en el presupuesto del año fiscal 2026 recursos por 40 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado, la asignación contempla 25 millones de dólares dirigidos a comunidades afrocolombianas e indígenas, así como 15 millones de dólares para iniciativas relacionadas con derechos humanos.

Los fondos quedaron incluidos en la Ley de Asignaciones Presupuestales para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026, promulgada el 3 de febrero.

La representación diplomática señaló: “La Embajada de Colombia valora y aprecia profundamente el sólido apoyo bipartidista expresado por el Congreso de los Estados Unidos a la ‘relación duradera y estratégica entre los Estados Unidos y el pueblo de Colombia’, tal como se refleja en la Ley de Asignaciones Presupuestales para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026, promulgada el 3 de febrero”.

comunicado oficial embajada de Colombia en Estados Unidos
comunicado oficial embajada de Colombia en Estados Unidos Foto: Tomada de X

El documento precisa que los 25 millones de dólares estarán destinados a apoyar a comunidades afrocolombianas e indígenas, incluidas organizaciones de base comunitaria.

En cuanto a los 15 millones de dólares para derechos humanos, se indica que ambos rubros hacen parte de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional.

En el mismo pronunciamiento se agrega: “La legislación incluye USD 25 millones para apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas —incluidas las organizaciones de base comunitaria— y USD 15 millones para iniciativas de derechos humanos en Colombia, ambos recursos bajo los Programas de Inversión en Seguridad Nacional”.

El comunicado también señala que la decisión reafirma el respaldo del Congreso estadounidense a la cooperación en materia de seguridad.

“El acuerdo bipartidista también reafirma el firme respaldo del Congreso de los Estados Unidos a la cooperación continua con las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, reconociendo su papel central en el avance de los objetivos compartidos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y gobernanza”, puntualiza el escrito.

