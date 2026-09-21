SEMANA conoció la Resolución 13005 del 18 de septiembre de 2026, por medio de la cual se tomaron varias decisiones sobre movimientos en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Exdirectora de Talento Humano de la Cancillería es señalada de “prácticas de clientelismo”, “cuotas burocráticas” y otras delicadas denuncias

Una de ellas fue retirar del servicio a Eliana Paola Salguero Beltrán y su nombramiento provisional. Ella se desempeñaba en el cargo de asesor Código 1020, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Salguero estaba encargada de la dirección de Talento Humano tras la salida de Carlos Orozco en la administración de la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien no conocía las movidas de la hoy exfuncionaria.

Este medio supo que una de las medidas que se tomó en la Cancillería, tras el ruido que se generó por las decisiones de Salguero al interior de la entidad, fue trasladarla hace unos días a la sede norte en Bogotá, lo que es visto como un “castigo”, según fuentes internas.

Resolución de la terminación del servicio de Eliana Salguero. Foto: Suministrada API

Posteriormente, la nueva administración revisó los cuestionamientos que había a su alrededor y se tomó la decisión de desvincularla.

SEMANA había revelado una denuncia en la que supuestamente Salguero había tomado decisiones cuestionables, aprovechando el poder que tenía en la dirección de Talento Humano, en medio del cambio de gobierno sin que se supiera internamente lo que sucedía, entre otras denuncias.